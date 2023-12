Google Bard s’améliore grâce à Gemini : toutes les nouveautés qui arriveront au chatbot

Google Bard désormais basé sur le modèle Gemini Pro. Voici tout ce qui change (et tout ce qui est encore à venir).

Bard est le chatbot IA de Google, lancé pour rivaliser avec ChatGPT

L’annonce de Gemini par Google a marqué un tournant dans l’univers de l’intelligence artificielle, car enfin une entreprise a réussi à démontrer qu’un de ses modèles est capable d’égaler, voire de surpasser GPT-4, le modèle le plus avancé d’OpenAI à ce jour.

Gemini sera déployé progressivement dans le temps, et ses versions les plus avancées mettront encore du temps à être disponibles pour les utilisateurs. Cependant, dès aujourd’hui, l’un des produits les plus importants de Google ces dernières années, à savoir Bard, bénéficie déjà de certaines des améliorations apportées par Gemini.

Bard est maintenant basé sur Gemini Pro

Gemini se distingue des autres modèles en étant disponible en trois variantes différentes : Nano, Pro et Ultra, chacune avec un ensemble de compétences et de capacités différent.

Dans le cas de Bard, Google a annoncé que son chatbot est maintenant basé sur Gemini Pro. Le déploiement a commencé cette semaine même, avec un modèle optimisé pour fonctionner en anglais dans 170 pays, et qui se déploiera dans d’autres régions et sera disponible dans de nouvelles langues au fil des semaines.

L’arrivée de Gemini Pro sur Bard représente, selon l’entreprise, la plus grande mise à jour de l’histoire du chatbot. Et c’est sans surprise, car avec l’arrivée de ce modèle, la vitesse et les capacités de Bard à effectuer les tâches que la majorité des utilisateurs du chatbot utilisent déjà, notamment la génération d’idées, l’écriture ou la résumé de textes, ont été considérablement améliorées.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, explique que pratiquement toutes les interactions avec Bard offrent désormais une meilleure expérience. Il est capable de « comprendre » l’intention de l’utilisateur avec une plus grande précision, offre des réponses plus objectives et de meilleure qualité, et a considérablement amélioré ses capacités à écrire du code ou à soutenir des tâches de programmation.

Mais ce n’est pas tout. Bien qu’il s’agisse aujourd’hui d’un chat textuel, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à Bard tout au long de 2024 en exploitant l’approche multimodale de Gemini. À cet égard, une version appelée « Bard Advanced » (probablement payante) sera lancée, qui sera basée sur Gemini Ultra, la plus grande et la plus avancée des variantes du modèle de langage de Google. Cette version prendra en charge les textes, les vidéos, l’audio et les images en tant qu’entrées, et pourra également générer des réponses de ce même type.

Dans son communiqué, Google explique qu’avec l’aide de Gemini, il vise à faire de Bard le « meilleur assistant IA au monde » et encourage tous ceux qui ont déjà accès à la nouvelle version basée sur Gemini Pro à découvrir par eux-mêmes tout ce que le chatbot est capable de faire.