Ces écouteurs HUAWEI ont une qualité audio et une autonomie de 24 heures pour un peu plus de 30 euros

Nous avons testé ces écouteurs et nous les recommandons pour leur qualité sonore, leur autonomie et leur confort, le tout à un prix imbattable.

Ces écouteurs que nous recommandons se distinguent par leur légèreté et leur confort // Image : AndroAall.

Plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement des HUAWEI FreeBuds SE, mais ils restent parmi les meilleurs écouteurs sans fil pas cher que vous pouvez acheter. Leur design léger en réalité des écouteurs extrêmement confortables, leur qualité sonore est bonne et ils peuvent durer jusqu’à 24 heures d’utilisation grâce à leur étui de charge. Leur prix, un peu plus de 30 euros sur Amazon, est la cerise sur le gâteau grâce aux offres qu’ils proposent régulièrement.

Ces HUAWEI FreeBuds SE coûtent normalement 49,99 euros, prix qu’ils conservent dans la boutique officielle de HUAWEI. Cependant, il est courant de les trouver aux alentours de 30-40 euros dans des stores tels qu’Amazon ou MediaMarkt. Si leur prix d’origine était déjà un bon achat, maintenant qu’ils sont en baisse, ils sont tout simplement irrésistibles si vous recherchez des écouteurs sans fil économiques et de qualité.

L’analyse des HUAWEI FreeBuds SE nous a permis de constater par nous-mêmes qu’il est possible de profiter d’une bonne expérience auditive pour peu d’argent. Nous vous expliquons ci-dessous pourquoi vous ne pourrez pas vous tromper en les achetant.

HUAWEI FreeBuds SE

Pourquoi vous ne pourrez pas vous tromper en achetant les HUAWEI FreeBuds SE

La première raison pour laquelle nous vous recommandons les HUAWEI FreeBuds SE est qu’ils offrent une bonne qualité sonore. Que ce soit en écoutant de la musique, en regardant une vidéo ou en écoutant des messages audio sur WhatsApp, vous obtiendrez un son clair et équilibré qui prend soin à la fois des basses et des aigus. Nous pouvons vous confirmer qu’ils offrent une expérience de grande qualité pour seulement 30-40 euros.

Les FreeBuds SE n’ont pas d’annulation active du bruit, mais leurs embouts en silicone parviennent à réduire considérablement les bruits extérieurs. Par conséquent, vous pourrez les utiliser à la maison, au bureau ou à la bibliothèque sans être dérangé par le bruit ambiant. L’utilisation sera toujours confortable, car le poids et les coussinets en silicone rendent les écouteurs très agréables même lorsqu’ils sont utilisés pendant plusieurs heures d’affilée.

Remarquez que vous pourrez non seulement utiliser les écouteurs pour écouter de la musique ou regarder un film. Ils ont des microphones, ce qui signifie que vous pouvez également les utiliser pour passer des appels téléphoniques ou participer à des appels vidéo. En termes de compatibilité, vous pourrez facilement les connecter à votre téléphone portable, à votre ordinateur ou à votre tablette grâce à la connectivité Bluetooth.

Enfin, les HUAWEI FreeBuds SE sont également un bon achat pour leur autonomie étendue. Vous pourrez les utiliser pendant environ 5 heures d’affilée, avec la possibilité d’étendre leur durée jusqu’à 24 heures grâce à l’étui de charge. Vous pouvez donc être sûr de pouvoir les utiliser pendant plusieurs heures d’affilée avant de devoir charger l’étui qui contient les écouteurs.

HUAWEI FreeBuds SE

Il y a d’autres détails importants dans ces écouteurs HUAWEI, tels que le fait qu’ils aient des commandes tactiles et qu’ils soient résistants aux éclaboussures d’eau. Grâce à cette dernière caractéristique, vous pouvez les utiliser en extérieur ou pour faire du sport sans craindre de les endommager.

Il convient de rappeler que toutes ces caractéristiques que nous avons mentionnées appartiennent à des écouteurs sans fil que vous pouvez acheter entre 30 et 40 euros. Comme vous pouvez le constater, la relation qualité-prix des HUAWEI FreeBuds est excellente, c’est pourquoi nous vous recommandons de les acheter sur Amazon et MediaMarkt.