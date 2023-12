Android Auto se met à jour et change à nouveau le design de Google Maps

La nouvelle version d’Android Auto introduit d’importants changements dans la conception de Google Maps.

L’interface de Google Maps sur Android Auto

La nouvelle version d’Android Auto, disponible depuis seulement quelques jours sur Google Play, introduit un changement important dans l’interface du système. Cette fois-ci, Google s’est concentré sur l’amélioration de l’expérience d’utilisation avec Google Maps, sa plateforme de navigation et de cartographie, et l’une des applications les plus importantes disponibles sur la plateforme Google pour les véhicules.

Grâce à une capture d’écran partagée par 9to5Google, nous avons pu voir ce qui change avec la nouvelle version de Maps sur Android Auto. Passons en revue les nouveautés.

Une interface plus moderne et conviviale

Plusieurs changements importants sont visibles dans la nouvelle interface de Google Maps pour Android Auto, telle qu’illustrée dans la capture d’écran ci-dessus.

On remarque que les boutons de l’interface ont été redessinés, et maintenant il est plus facile de les utiliser sur les voitures avec écrans tactiles. De plus, la densité des informations affichées à l’écran a été ajustée pour offrir une expérience simplifiée.

D’autres nouveautés comprennent un changement de typographie pour afficher le temps estimé du trajet en caractères gras, ainsi que la suppression de la ligne de séparation entre les informations du trajet et les boutons présents dans les versions précédentes.

Toutes les nouveautés sont visibles dans la version 10.8 d’Android Auto avec la dernière version de Google Maps disponible sur Google Play. Il est à noter que ces changements pourraient être soumis à un ajustement au niveau du serveur de la part de Google, il n’est donc pas surprenant que ces nouveautés n’apparaissent pas même après avoir mis à jour les deux applications.

Quoi qu’il en soit, il est probable qu’il suffise d’attendre quelques jours pour que ces changements soient déployés dans le monde entier. Mais comme toujours, il est recommandé de maintenir Android Auto à jour avec la dernière version, surtout parce que souvent les nouvelles versions sont publiées pour résoudre des problèmes majeurs de fonctionnement du système.