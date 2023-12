Avez-vous récemment perdu des fichiers de Google Drive? Il existe maintenant un moyen de les récupérer

Le dernier bug du service de stockage en nuage de Google a entraîné la perte de fichiers pour les utilisateurs, mais il existe désormais une solution et vous pouvez les récupérer sur Google Drive

Google résout l’erreur de Google Drive: voici comment récupérer vos fichiers perdus à cause du dernier bug de l’application.

Il est probable que vous ayez été victime du dernier bug du service de stockage en nuage de Google Drive. Il y a quelques semaines à peine, les forums officiels de Google étaient remplis de plaintes signalant la perte de données sauvegardées au cours des derniers mois dans le nuage de Google. Heureusement, une solution a été trouvée pour récupérer ces informations qui semblaient perdues.

Après les innombrables plaintes des utilisateurs, Google a commencé à travailler pour résoudre le problème et a maintenant lancé une méthode de récupération des fichiers perdus sur Google Drive. Les instructions ont été publiées sur la page de support officielle du service de stockage en nuage de Google, ainsi que plusieurs recommandations, en indiquant également que l’erreur a été corrigée et qu’il ne devrait plus y avoir de perte de fichiers sur Google Drive.

Récupérez les fichiers perdus sur Google Drive en raison du bug de Google

Bien que le problème soit désormais résolu, Google recommande de mettre à jour Google Drive vers la version 85.0.13.0 ou supérieure dans les applications de bureau Windows et macOS. En réalité, pour accéder au processus de récupération, il sera nécessaire d’avoir cette dernière version de l’application du service de stockage en nuage de Google.

Les étapes à suivre sont les suivantes:

Ouvrez l’application de bureau Google Drive.

Maintenez la touche ‘Shift’ enfoncée et cliquez sur l’icône des paramètres de Google Drive.

Cliquez sur l’option « Restaurer les sauvegardes ».

Il est important de lancer l’application à partir du menu Windows ou macOS car, normalement, Google Drive crée un raccourci dans les fichiers et ouvre donc un emplacement pour enregistrer des documents. Si vous ne pouvez pas le faire, il est préférable de désinstaller l’application et de la réinstaller.

Après avoir indiqué à Google Drive de restaurer les sauvegardes, deux options peuvent apparaître: la récupération a commencé ou aucune sauvegarde n’a été trouvée. Si une sauvegarde existe, elle sera téléchargée, vous devez donc avoir de l’espace disponible sur votre disque dur.

Google reconnaît que cette méthode ne fonctionne pas dans toutes les situations, c’est pourquoi vous pouvez également utiliser des lignes de commande sur Windows et macOS pour récupérer des fichiers ou changer l’emplacement où ils seront stockés. Si vous utilisez des commandes, il est essentiel de quitter l’application Google Drive pour que cela fonctionne correctement.