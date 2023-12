Gmail a maintenant une application officielle pour les montres Wear OS

L’application Gmail pour Wear OS vous permet de consulter votre boîte de réception, d’ouvrir des e-mails complets et de passer d’un compte à un autre.

Gmail arrive officiellement sur toutes les montres intelligentes Wear OS

Après des mois de rumeurs et de fuites, Google a finalement présenté hier sa nouvelle gamme de flagships, les Pixel 8 et 8 Pro, ainsi que sa deuxième génération de montres connectées avec le lancement de la Pixel Watch 2, une montre intelligente qui arrive cette fois officiellement en France et qui se distingue par l’amélioration de ses fonctions de santé et de suivi d’activité physique par rapport à la version précédente.

Mais la nouvelle montre connectée de la marque n’est pas arrivée seule, puisque, comme nous le confirment nos confrères de 9to5Google, la société de Cupertino a également lancé l’application officielle de Gmail pour Wear OS, qui avait déjà été annoncée lors de la conférence Google I/O 2023 qui s’est tenue en mai dernier.

L’application Gmail pour Wear OS est désormais disponible pour tous

Jusqu’à présent, si vous aviez une montre connectée avec Wear OS, vous pouviez seulement archiver, répondre ou supprimer un e-mail depuis la notification qui vous était envoyée, mais à partir de maintenant, vous pourrez installer directement l’application Gmail sur votre montre intelligente.

Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez consulter directement votre boîte de réception Gmail depuis votre montre, la mettre à jour manuellement, ouvrir des e-mails complets et parcourir les messages faisant partie d’une conversation, et même passer facilement d’un compte Gmail à un autre.

De plus, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, l’application Gmail pour Wear OS comprend également un cadran exclusif avec une horloge analogique et un bouton affichant le nombre d’e-mails non lus.

Cette application officielle de Gmail est compatible avec Wear OS 3 et Wear OS 4 et est désormais disponible en téléchargement sur le Google Play de votre montre intelligente.

Google Play Store | Gmail