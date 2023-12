Ceci est la seule lanceur qui m’a fait arrêter d’utiliser Nova Launcher

Avec Lawnchair, vous pouvez avoir la plupart des fonctionnalités de Nova, sans dépenser un centime, car ce lanceur est totalement gratuit.

Voici à quoi ressemble Lawnchair sur un Samsung Galaxy S23

Malgré le fait que les différents fabricants de téléphones Android disposent de couches de personnalisation assez abouties telles que MIUI, One UI ou OxygenOS, qui intègrent des lanceurs d’applications très complets, chaque fois que j’ai un nouveau smartphone entre les mains, l’une des premières choses que je fais est d’installer un lanceur tiers.

Après avoir testé de nombreux lanceurs sur mon smartphone, il ne fait aucun doute que Nova Launcher est l’un des meilleurs lanceurs pour Android, mais après l’avoir utilisé pendant plusieurs années, un autre lanceur d’applications est devenu mon préféré ces derniers mois.

Il s’agit de Lawnchair, un lanceur open source simple et complet qui possède une interface très soignée et une variété de fonctionnalités qui n’ont rien à envier à Nova Launcher.

Lawnchair est le parfait substitut de Nova Launcher

En tant qu’amateur de logiciels libres, l’une des caractéristiques qui m’a le plus impressionné avec Lawnchair est qu’il s’agit d’ une application open source, ce qui signifie que son code est disponible pour tout le monde dans son dépôt GitHub, de sorte que quiconque possède les connaissances nécessaires peut le télécharger et créer son propre lanceur à partir de celui-ci.

Lawnchair est un lanceur basé sur l’application Launcher3 incluse par Google dans AOSP et, par conséquent, il ressemble beaucoup visuellement au Pixel Launcher , le lanceur des Google Pixel, car il possède même son propre ensemble d’icônes thématiques appelé Lawnicons, que vous pouvez télécharger depuis la page de téléchargement de Lawnchair.

En termes de personnalisation, Lawnchair est à la hauteur de Nova Launcher, car il vous permet de modifier la conception et la forme des icônes, de placer un dock en bas avec les applications que vous utilisez le plus et une barre de recherche pour trouver plus rapidement n’importe quelle application et de configurer l’écran d’accueil de votre téléphone avec le fond d’écran et les widgets que vous souhaitez. À cet égard, notez que Lawnchair propose le widget classique « Aperçu » des Pixel, que vous pouvez configurer depuis les paramètres, qui affiche des informations pertinentes telles que l’heure, la date ou la météo de votre zone.

Lawnchair ne manque pas non plus de fonctionnalités, car ce lanceur vous permet de changer le moteur de recherche en choisissant parmi de nombreuses options, certaines étant clairement axées sur la confidentialité, comme DuckDuckGo ou Qwant, et d’ajouter certaines extensions telles que Sesame Shortcuts, qui est une application développée par les créateurs de Nova Launcher, ou Google Discover, le fil d’actualités de Google auquel on accède en balayant vers la droite sur l’écran principal.

À cet égard, sachez que pour avoir Google Discover sur votre téléphone avec Lawnchair, vous devez installer l’application « Lawnfeed » depuis le site de téléchargement du lanceur.

De plus, ce lanceur complet vous offre également la possibilité d’associer certains gestes à certaines actions telles que verrouiller l’écran, ouvrir une application particulière, accéder au tiroir des applications, ouvrir le menu des widgets, invoquer Google Assistant, ouvrir le fil Google ou déployer le panneau des notifications.

Ainsi, par exemple, vous pouvez configurer un geste vers le haut sur l’écran d’accueil pour ouvrir le tiroir des applications et effectuer le même geste depuis le dock pour lancer l’application de recherche Google.

Lawnchair est un lanceur pour Android entièrement gratuit, sans publicité ni achats in-app, et selon son créateur, il le restera toujours, vous n’aurez donc jamais à payer un centime pour profiter de toutes ses fonctionnalités. Donc, si vous recherchez un lanceur gratuit et que vous n’avez pas encore essayé Lawnchair, nous vous encourageons à le télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Lawnchair 2