Eh bien non, Samsung n’a pas voulu nous vendre deux fois le même téléphone en 2023.

Soyons honnêtes, reconnaissons l’erreur: les Galaxy S23 de cette année semblaient être une répétition de l’histoire, et finalement ils se sont avérés être le plus grand bond en avant de l’histoire des Galaxy S.

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung, finalement un énorme succès.

Alors que nous sommes sur le point de découvrir les Galaxy S24, avec une avant-première le 17 janvier lors d’un événement Unpacked 2024 qui se tiendra à San José, en Californie, il est temps maintenant de faire le point sur une année 2023 qui a commencé de manière agitée pour Samsung, avec de nombreuses fuites concernant les Galaxy S23 qui, au départ, semblaient ne pas convaincre la critique en raison de leur ressemblance raisonnable avec la famille S22.

Nous l’avons tous dit avec plus ou moins de conviction, et il semblait en effet que Samsung voulait nous vendre le même téléphone deux fois, en explorant à nouveau le même concept avec le même design, la même disposition et à peu près les mêmes résultats en termes de caméras, un matériel qui évoluait très peu (nous avons ensuite réalisé que ce n’était pas le cas) et dans l’ensemble, une ressemblance plus que raisonnable avec ce qui précède, qui nous laissait assez indifférents quant aux nouveautés.

Le temps, cependant, remet toujours les choses en place. Et Samsung n’a pas fait exception, car la marque de Séoul a enregistré les meilleures performances de tous les Galaxy S de l’histoire de la famille phare la plus connue sur la plateforme Android.

Il ne fait aucun doute que les ventes accompagnent Samsung, et ses marges se renforcent d’autant plus car le modèle le plus vendu est précisément le plus cher, l’Ultra, qui a rassemblé toute l’essence des anciens Galaxy Note, tout en maintenant toute la meilleure technologie que l’industrie permet et un S-Pen auquel personne n’a encore su répondre.

Ce ne sont pas ces éléments cependant, qui ont conduit les Galaxy S23 à enregistrer un si grand succès, et c’est en réalité le niveau de perfectionnement atteint par Samsung qui a fini par convaincre presque tout le monde, en proposant une des meilleures photographies, sans être la meilleure, et enfin, une puce Qualcomm Snapdragon conçue pour les Galaxy qui nous a permis de disposer de toute la puissance et de l’optimisation dont nous avons été privés par les Exynos il y a quelques années.

Personne n’ayant testé un Samsung Galaxy S23 dans l’une de ses trois versions n’a été déçu, et il est vrai que Samsung a enfin atteint un niveau de perfectionnement difficile à critiquer.

Il sera donc nécessaire de donner suite à ce succès avant l’arrivée des Galaxy S24 et de l’intelligence artificielle, qui apporteront une nouvelle dimension à ce même concept, avec encore de la marge de progression : nous espérons des améliorations dans One UI, des écrans plus plats sur l’Ultra, des améliorations en photographie, plus de puissance et d’optimisation.

Il est certain que je ne connais personne qui ait testé un Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra et qui en ait été insatisfait, que ce soit grâce à Qualcomm et ses Snapdragon ou non, la réalité est que Samsung a atteint un niveau de qualité et de perfectionnement exceptionnel, très difficile à critiquer, et cela rend difficile de trouver des défauts, surtout pour le modèle Ultra, qui est le meilleur Galaxy S et Galaxy Note que j’ai jamais eu, ayant possédé (presque) tous les modèles de la dernière décennie.

Ainsi, c’est maintenant à Samsung de prendre le relais, eux qui d’abord m’ont/nous ont cloué le bec en cette année 2023 qui se termine déjà en faisant un énorme pas en avant dans le perfectionnement d’une formule réussie, qui est maintenant encore plus difficile à améliorer… Que devrons-nous attendre des Galaxy S24 sur lesquels Samsung a encore de grandes attentes ?