Le nouveau mini-Google Play vous aide à découvrir les sujets les plus recherchés dans les 25 ans d’existence du moteur de recherche

Les sujets les plus recherchés des 25 dernières années de Google, regroupés en douze catégories différentes, racontent l’histoire de ce moteur de recherche

Google a un nouveau mini-jeu qui vous permet de découvrir les sujets les plus recherchés au cours de ces dernières 25 années.

Google a été lancé le 27 septembre 1998 par Larry Page et Serguéi Brin, ces deux étudiants de l’Université de Stanford ont donné vie à un moteur de recherche qui n’a cessé de croître. Au cours de ces 25 années de vie, Google a connu une série de changements que l’on peut voir grâce au Doodle qu’ils ont publié le 27 septembre de cette année.

Ce n’est pas la seule façon de célébrer cet exploit, un mini-jeu a également été lancé pour découvrir les sujets les plus recherchés des 25 années de vie du moteur de recherche. Google Trends Time Capsule est le nom de ce jeu qui vous permet de consulter les termes de recherche qui ont marqué l’histoire d’Internet au cours des 25 dernières années.

Google Trends Time Capsule : découvrez l’histoire des sujets les plus recherchés des 25 dernières années sur Google

Pour accéder à ce mini-jeu, il suffit de visiter le lien suivant. Une fois sur la page web mise en place par Google pour l’occasion, vous aurez la possibilité de répondre à .

C’est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c’est l’information mise à disposition par Google. Douze catégories différentes ont été créées : films, séries télévisées, races de chiens, équipes de football, jeux vidéo, anime, sauces, jeux de cartes, joueurs de football, télé-réalité, athlètes et programmes pour enfants.

Chacune de ces catégories propose un voyage dans le temps de 1999 à 2023. Pendant ce voyage dans le passé, vous pouvez voir les cinq termes de recherche qui ont marqué chaque année de la vie de Google, par exemple, en 1999, le film le plus recherché était Toy Story 2 et en 2000, X-Men a remporté la première place.

En plus des recherches, Google propose également une série de curiosités qui accompagnent les données trouvées dans ce mini-jeu. Dans le cas des séries télévisées, la grande gagnante est Les Simpson, qui est restée parmi les cinq premières recherches pendant 25 ans.

La proposition de Google est intéressante, un voyage dans le passé et tout ce qui a attiré l’attention du monde depuis 1999 jusqu’à aujourd’hui. Cependant, Google a également montré quels ont été les termes de recherche les plus populaires en France en 2023, et sans surprise, l’IA fait partie des premières places.