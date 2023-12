L’alternative de Google à AirDrop changera de nom : Nearby Share deviendra Quick Share

Que vous ayez un iPhone ou non, vous connaissez certainement AirDrop, le service permettant d’envoyer des photos, des vidéos et des documents sans fil entre appareils Apple. Une alternative beaucoup moins populaire, mais existante depuis le mois de juillet dernier, est celle de Google : Nearby Share, qui s’appellera désormais Quick Share.

Google souhaite renouveler l’image de Nearby Share, son service de transfert de fichiers sans fil, disponible sur Windows depuis quelques mois. Si vous l’utilisez régulièrement, ne vous inquiétez pas, car le fonctionnement restera exactement le même qu’auparavant, vous permettant d’envoyer des fichiers à vos amis, connaissances et à vous-même, ainsi que de les recevoir.

La nouveauté est que Nearby Share sera renommé Quick Share, le même nom que celui des appareils Samsung depuis leur présentation en 2020. Cette information a été révélée grâce à une publication de Kamila Wojciechowska (@Za_Raczke) sur X, l’ancien Twitter, comme le montrent les captures d’écran suivantes :

💦It seems like Google’s renaming Nearby Share to… Quick Share, which is also the name for the Samsung’s file sharing solution? uhhhhh

Today I received a GMS update to the version 23.50.13 and, soon after that, the notification from the screenshot above. The update as well as… pic.twitter.com/RkobYEMIw4

— kamila 🌸🏳️‍⚧️ (@Za_Raczke) Décembre 22, 2023