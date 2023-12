La nouvelle version de l’application mobile de Discord : toutes les nouveautés

Grands changements dans l’interface de l’application mobile Discord.

Discord a mis à jour son application mobile avec un nouveau design attrayant

Discord a été mis à jour dans sa version mobile pour rafraîchir son apparence. Avec de nombreux changements apportés par ce nouveau patch, cette application pour smartphones propose de nombreuses nouveautés et est l’un des services de communication les plus populaires aujourd’hui. Si vous voulez découvrir les nouveautés, vous pourrez découvrir tout ce qui est nouveau sur Discord ci-dessous.

Toutes les nouveautés de Discord pour mobiles

L’application Discord, l’une des plus polyvalentes pour communiquer dans tous les domaines, a complètement redessiné son interface pour des améliorations ciblées. C’est ce qu’a confirmé la société sur son blog, en mettant en évidence son intention d’améliorer le service pour les utilisateurs de Discord sur mobile. Ils ont réalisé de nombreuses améliorations, affirmant les avoir faites en écoutant les commentaires de la communauté.

Entre autres choses, certaines des améliorations de Discord dans le redessin de son application mobile sont les suivantes :

Changement de l’apparence de l’interface . L’interface a été redessinée en général pour s’aligner avec les tendances actuelles en matière de design.

. L’interface a été redessinée en général pour s’aligner avec les tendances actuelles en matière de design. Nouvelle barre inférieure. La barre inférieure a été redessinée et inclura désormais les messages directs afin de faciliter la navigation avec les menus les plus utilisés.

Menus plus intuitifs . Pour améliorer la navigation, ils ont travaillé sur la distribution des menus pour une navigation plus intuitive à travers les onglets, en privilégiant les endroits les plus utilisés par les utilisateurs.

. Pour améliorer la navigation, ils ont travaillé sur la distribution des menus pour une navigation plus intuitive à travers les onglets, en privilégiant les endroits les plus utilisés par les utilisateurs. Redessin des serveurs . L’onglet affichant tous les membres d’un serveur a été déplacé vers un bouton, simplifiant ainsi le menu principal et facilitant la navigation.

. L’onglet affichant tous les membres d’un serveur a été déplacé vers un bouton, simplifiant ainsi le menu principal et facilitant la navigation. Recherche de messages . Le système de recherche de messages a été amélioré pour vous permettre de les trouver par mots-clés.

. Le système de recherche de messages a été amélioré pour vous permettre de les trouver par mots-clés. Réponse par glissement . Maintenant, en faisant glisser le message vers la droite, vous pouvez facilement répondre en citant le message que vous avez glissé.

. Maintenant, en faisant glisser le message vers la droite, vous pouvez facilement répondre en citant le message que vous avez glissé. Nouveau thème « Minuit » . Ressemblant au thème sombre, mais en noir, pour ceux qui n’étaient pas satisfaits de l’obscurité du thème précédent.

. Ressemblant au thème sombre, mais en noir, pour ceux qui n’étaient pas satisfaits de l’obscurité du thème précédent. Plus rapide. Avec une amélioration des performances de l’application, la vitesse de réponse de Discord sur les smartphones a considérablement augmenté : de 55% sur les téléphones Android et de 43% sur les systèmes iOS.

La popularité de Discord

Discord est une application relativement jeune, de moins de dix ans, mais elle a réussi à atteindre des dizaines de millions d’utilisateurs en très peu de temps. Utilisée principalement comme moyen de communication informelle, Discord s’est révélé dès le début comme un environnement idéal pour gérer des communautés, pour créer des groupes de discussion avec des amis et pour réaliser des appels de groupe dans des contextes de loisirs, comme en jouant à des jeux vidéo.

Une autre des fonctionnalités les plus populaires de Discord a toujours été le partage d’écran, une fonction qui, en plus d’être utile dans d’autres applications de communication plus axées sur la productivité comme Teams, est généralement plus utilisée pour partager des sessions de jeux vidéo ou des contenus que l’on consomme avec ses amis ou contacts. Un service très pratique que nous vous expliquons ici si vous ne savez pas comment l’utiliser.