Le gouvernement, plus proche d’interdire l’utilisation de téléphones portables en classes de Primaire et de Collège

L’utilisation de téléphones portables dans les salles de classe des écoles espagnoles pourrait bientôt être interdite.

L’utilisation de téléphones portables dans les salles de classe des écoles a considérablement augmenté ces dernières années / Image générée par intelligence artificielle

L’utilisation de téléphones portables dans les salles de classe des écoles et des collèges espagnols pourrait être interdite dans toute la France. Après que Castilla La-Mancha, Castilla y León, Galicia et la Communauté de Madrid aient introduit de telles règles dans leurs établissements scolaires, et que d’autres aient annoncé leurs plans de le faire prochainement, le Ministère de l’Éducation va proposer l’entrée en vigueur d’une réglementation qui s’appliquera sur tout le territoire national.

Cette mesure visera à interdire l’utilisation de téléphones portables pendant l’école primaire et secondaire pendant les heures de cours, à moins que le professeur ne l’autorise en raison du projet pédagogique qui le requiert, comme l’a annoncé EFE.

L’Éducation se réunira avec les communautés autonomes en janvier pour étudier la mesure

Lors de la conférence de presse donnée par Pilar Alegría, ministre de l’Éducation, ce jeudi 14 décembre, il a été précisé que des discussions auront lieu avec les communautés autonomes et le Conseil scolaire de l’État tout au long du mois de janvier à venir.

Ainsi, il sera cherché à parvenir à un accord sur la réglementation de l’utilisation des smartphones dans les salles de classe des établissements scolaires. Il a cependant ajouté que tous les conseillers de l’Éducation des communautés autonomes ont favorablement accueilli la proposition.

Cette mesure vise avant tout à sensibiliser à l’« utilisation abusive » des téléphones portables et à la façon dont cela affecte les performances des élèves pendant les heures de cours. Dans d’autres pays ayant adopté des mesures similaires, des risques potentiels pour la santé ont motivé la mise en place de ce type de réglementation.

Pour l’instant, cependant, aucune information n’a été donnée sur la manière dont cette mesure sera concrétisée une fois qu’elle aura reçu l’approbation des communautés autonomes et du Conseil scolaire.

Actuellement, chacune des communautés autonomes qui réglementent déjà l’utilisation des téléphones portables le fait de manière différente. En Galicia, par exemple, on a récemment annoncé l’intention de prohiber également leur utilisation pendant la récréation.