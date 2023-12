Si vous investissez en bourse, voici votre widget Google pour Android

Google lance un nouveau widget pour suivre vos investissements depuis l’écran d’accueil de votre téléphone.

L’application de Google propose maintenant son nouveau widget pour la bourse.

Parmi toutes les applications de Google pour Android, la plus importante est probablement celle qui est le moins valorisée, car dans l’application de recherche Google, appelée simplement ‘Google’, toutes les fonctionnalités de Discover, notre flux personnalisé, les options de recherche ainsi que les widgets conçus par le géant de Mountain View sont parfaitement intégrés à notre interface Android et adoptent les principes de design Material You.

Quoi qu’il en soit, Google améliore régulièrement son application de recherche avec des nouveautés parfois transparentes, que nous ne remarquons pas forcément, et d’autres fois moins transparentes, comme ce nouveau widget pour suivre nos investissements en bourse qui a récemment été lancé et dont nos amis de SamMobile nous ont parlé.

Le nouveau widget s’appelle Finance Watchlist et complète la multitude d’applications de finance disponibles sur Google Play. Il peut s’adapter à différents designs et tailles pour nous fournir des informations sur la cotation de nos investissements, y compris les cryptomonnaies, les indices boursiers et les actions.

Il est vrai que cela peut sembler être une petite nouveauté étant donné que Google dispose déjà d’une application appelée Finance pour suivre les investissements sur Android, mais nous tenons à vous rappeler que cette application ne dispose curieusement pas de widgets permettant de suivre en temps réel les cotations.

Ce nouveau widget intégré à Google Search, tel qu’At A Glance, Search Bar ou Sound Search, comblera cette lacune et résoudra une demande longtemps exprimée par les utilisateurs, qui pourront maintenant voir directement sur leur écran d’accueil les graphiques et chiffres de leurs actions ou indices préférés.

Le nouveau widget ‘Finance Watchlist’ de Google a déjà été déployé pour tous avec la version 14.22.12.29 de l’application de recherche, avec possibilité de personnalisation, de graphiques et de données sur nos actions favorites et une thématique de couleurs dynamique.

Bien sûr, Finance Watchlist peut être personnalisé avec un investissement mis en avant, ou en choisissant les actions qui ont connu les plus grands mouvements ou changements en termes de gains ou de pertes au cours des dernières minutes. De plus, nous pourrons trier notre portefeuille ou notre liste de surveillance par nom, symbole ou valeurs, et même la thématique de couleurs s’adapte dynamiquement à notre palette.

Si vous avez déjà installé la version 14.22.12.29 de l’application Google, vous avez déjà accès à ce nouveau widget, et si vous ne l’avez pas, vous pouvez la mettre à jour depuis le Play Store car cette mise à jour a déjà été déployée à l’échelle mondiale pour tous les utilisateurs.