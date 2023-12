Regardez de quelle manière simple vous pouvez éditer des photos PNG sur votre Xiaomi si vous avez HyperOS : la nouveauté inspirée par iOS de l’iPhone

Aujourd’hui, pratiquement n’importe quel téléphone portable est un studio photo portable. Des moins chers aux haut de gamme avec des lentilles professionnelles, manipuler, retoucher et contrôler chaque aspect d’une image est quelque chose que n’importe quel smartphone est capable de faire.

Et si HyperOS est né pour une raison importante (inattendue), c’est celle de faciliter la vie des utilisateurs de l’écosystème Xiaomi. La société est toujours à l’affût de toutes les tendances qui émergent, comme celle d’iOS d’Apple qui rend la retouche d’images sur un iPhone si simple et intuitif, en plus d’être un phénomène viral idéal pour des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok.

App Gallery de HyperOS

App Gallery est l’application d’images de HyperOS, et si vous possédez un terminal compatible avec le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, vous pourrez utiliser cette fonction : en maintenant enfoncé l’objet principal d’une photo, un effet visuel similaire à celui des appareils iPhone est activé. Cela vous permettra de copier les objets sélectionnés dans le presse-papiers ou de changer leurs fonds, offrant ainsi une flexibilité sans précédent dans le processus d’édition photo.

Pour créer des collages créatifs ou adapter les arrière-plans à vos goûts personnels, les options sont aussi variées que vous le souhaitez. Comme nous le voyons dans la vidéo, vous pouvez copier la silhouette du chat et lui appliquer un effet Bokeh pour le mettre en valeur en premier plan et flouter l’arrière-plan.

Retouche d’images PNG

En revanche, il semble qu’il y ait une condition préalable indispensable, à savoir que l’image doit être au format PNG, d’autres formats comme BMP, JPG et les autres ne conviendraient pas. Un aspect notable de cette mise à jour est son intégration avec les appareils Xiaomi exécutant le système d’exploitation MIUI.

Les utilisateurs peuvent améliorer leur expérience MIUI en téléchargeant et en installant l’APK de HyperOS Gallery et HyperOS Gallery Editor APK, mais il est important de noter que ces applications, extraites de HyperOS, peuvent ne pas être compatibles avec toutes les versions de MIUI.

Via | XiaomiToday