Voici tous les téléphones mobiles Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de décembre 2023

Samsung déploie déjà le dernier patch de sécurité Android sur de nombreux smartphones de sa gamme. Voici tous les téléphones qui ont déjà été mis à jour.

La série Samsung Galaxy S23 est déjà mise à jour avec le patch de sécurité de décembre 2023

Samsung est devenu l’une des marques, aux côtés de Google, qui met à jour le plus rapidement ses terminaux avec le dernier patch de sécurité Android et une bonne preuve en est qu’à la fin du mois de décembre, le géant coréen a déjà déployé la mise à jour Android de décembre 2023 sur plus d’une vingtaine de smartphones de son catalogue.

Nous allons maintenant vous détailler chacun des smartphones Samsung qui sont déjà en train de recevoir le patch de sécurité de décembre et, comme d’habitude, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que la société coréenne déploiera la dernière mise à jour de sécurité Android sur davantage de terminaux haut de gamme, milieu de gamme et d’entrée de gamme.

Le patch de sécurité Android de décembre est déjà disponible sur ces 23 téléphones Samsung

Ce mois-ci, le déploiement de la dernière mise à jour de sécurité Android, celle de décembre 2023, n’est pas aussi intense que celui des mois précédents, car actuellement, seuls 23 téléphones de la marque ont commencé à recevoir le patch de sécurité Android de décembre.

Cependant, parmi les téléphones qui ont déjà commencé à recevoir la mise à jour Android de décembre, on trouve des téléphones des séries Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy M et Galaxy F, à la fois certains des modèles les plus récents comme les Galaxy S23 et d’autres qui sont sur le marché depuis quelques années comme les Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold2 ou le Galaxy A12.

Les 23 smartphones Samsung qui sont déjà en train de recevoir le patch de sécurité de décembre 2023 sont les suivants :

Cette nouvelle mise à jour de sécurité Android apporte à tous ces téléphones Samsung le patch de sécurité de décembre 2023, ce qui résout un total de 75 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité. Parmi celles-ci, 54 ont été résolues par Google et le reste par Samsung elle-même, et parmi les premières, sept sont critiques, 43 sont prioritaires et les 3 restantes sont qualifiées de « modérées ».

Par ailleurs, ce nouveau patch de sécurité corrige quelques bugs généraux détectés dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore les performances et la stabilité de tous ces téléphones Samsung.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous voulez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’accéder à l’onglet Paramètres de votre smartphone et de vous rendre dans la section Mise à jour logicielle.

Si elle est déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le patch de sécurité Android le plus récent.