À -50%, ce robot aspirateur haut de gamme de Xiaomi avec une base d’auto-vidage et une connexion à Alexa

Avoir un robot comme celui-ci à la maison vous fera gagner beaucoup de temps lors du nettoyage de votre foyer chaque semaine.

Ce robot aspirateur de Xiaomi possède une grande batterie, une grande puissance et une connexion WiFi qui lui permet de se connecter à votre assistant virtuel.

Si vous n’avez pas de robot aspirateur à la maison, je ne sais pas ce que vous attendez. J’ai le même à la maison depuis plus de 7 ans et j’en suis ravi. Et attention, je n’ai pas changé de modèle et il ne s’est pas cassé. Aujourd’hui, je vous recommande l’achat d’un modèle de Xiaomi qui vient de baisser de moitié. Il s’agit du Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra qui est livré avec une base d’auto-vidage et ne coûte que 799,98 399,99 euros sur Amazon.

Le catalogue de produits de nettoyage de Xiaomi est vaste, et les robots aspirateurs occupent une place privilégiée dans les listes de vente. Avec la base d’auto-vidage, vous n’aurez pas à vous soucier de vider le réservoir de saleté ni à salir vos mains en le vidant fréquemment. Si vous n’êtes pas intéressé par la base d’auto-vidage, le robot ne coûte que 324 euros, il vaut donc la peine de prendre le tout ensemble.

Pourquoi acheter ce robot avec une base d’auto-vidage à 50% de réduction

Ce robot aspirateur de Xiaomi possède de nombreuses caractéristiques qui le différencient des autres modèles actuels. Tout d’abord, il a une puissance accrue. Ensuite, sa batterie est beaucoup plus durable. Enfin, il dispose d’un système de navigation intelligent plus précis que les autres.

Le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra utilise la navigation laser LDS pour cartographier tous les objets qu’il a devant lui dans une plage de distances de 8 à 10 mètres. Il peut enregistrer des cartes dans l’application de différentes zones et étages, voire d’autres logements dans lesquels vous l’utilisez. Il dispose également de capteurs anti-chute pour ne pas tomber dans les escaliers, et est capable de surmonter des obstacles de 20 mm comme une petite marche.

La puissance d’aspiration de ce robot Xiaomi atteint 4000 PA, deux fois plus que beaucoup d’autres robots de sa gamme. Cela lui permet d’aspirer de la poussière et des cheveux jusqu’aux grains de café ou aux céréales éparpillés sur le sol. Il est particulièrement efficace pour aspirer sur les tapis ou les moquettes, les laissant exempts de poussière en un seul passage. Pour les tapis à poils longs, je vous recommande d’activer une double aspiration.

La base d’auto-vidage et de recharge du robot est très utile. Elle intègre un sac d’une capacité de 4 litres à l’intérieur qui recueille toute la saleté du robot une fois le nettoyage terminé. Cette base a une puissance d’aspiration de 16 500 PA pour rendre le réservoir interne du robot exempt de poussière et autres débris. La base est accompagnée d’un pack de 10 sacs que vous pouvez acheter séparément lorsque vous les aurez épuisés.

La batterie intégrée est de 5200 mAh et nous permet de nettoyer une surface d’environ 240 mètres carrés avec une seule charge. Ce type de robots, lorsqu’ils descendent en dessous de 20% de charge pendant le nettoyage, l’interrompent en retournant à la base pour se recharger. Une fois qu’il a dépassé 80% de charge, il reprendra le nettoyage qu’il avait laissé inachevé.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra + Base

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit (-314€ par rapport à Amazon France). Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Pour la fonction de lavage, vous devez fixer manuellement une serpillière qui est incluse, ainsi qu’un réservoir d’eau. Vous pourrez choisir le niveau d’eau que vous souhaitez que le robot libère sur la serpillière. De cette manière, pendant que le robot aspire, il frotte ensuite et laisse votre sol propre comme un sou neuf.