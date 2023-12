J’ai modifié ces paramètres de MIUI pour que mon Xiaomi reste allumée pendant tout le dîner de Noël

C’est un classique : dîners chez votre famille, chez des amis ou au restaurant, et le téléphone est presque constamment dans la main. De la nourriture à immortaliser en prenant des selfies ou, si la visite ne vous plaît pas, passer du temps sur les réseaux sociaux, la batterie du téléphone supporte une grande utilisation. Et bien sûr, elle se décharge.

Si vous avez oublié de le charger avant de quitter la maison, que vous n’avez pas de chargeur et que vous voulez conserver un peu de batterie pour finir la soirée, vous pouvez ajuster ces paramètres pour prolonger l’autonomie et qu’elle dure au moins jusqu’à votre retour à la maison.

Bluetooth et GPS

Deux des fonctions qui consomment le plus d’énergie, si vous êtes déjà à l’endroit pour dîner, vous n’avez vraiment pas besoin d’avoir le GPS allumé, donc le désactiver vous fera économiser de la batterie. Quant au Bluetooth, il est facile de le laisser allumé toute la journée si nous utilisons des accessoires portables comme des écouteurs ou une montre connectée. Mais si vous avez votre téléphone à portée de main, le connecter à votre montre ou à votre bracelet intelligent n’est pas nécessaire, vous pouvez donc désactiver le Bluetooth jusqu’à votre prochaine sortie.

Économie de batterie

Les applications qui vérifient constamment la localisation, envoient des notifications et se synchronisent en arrière-plan peuvent mettre à rude épreuve la durée de vie de la batterie. C’est pourquoi, désactiver les applications que vous n’utilisez pas ou que vous utilisez rarement est une bonne méthode pour économiser de l’énergie et prolonger l’autonomie. Les paramètres d’économie de batterie des applications vous permettent de contrôler la consommation d’énergie des applications que vous avez sur votre smartphone. Cette fonction est un outil très utile pour augmenter la durée de vie de la batterie et réduire la consommation inutile d’énergie :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone en faisant glisser votre doigt vers le bas sur la partie droite de l’écran et en appuyant sur l’icône de la roue dentée. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver l’option Batterie ou Batterie et performance. Appuyez dessus. Voyez-vous l’icône de la roue dentée en haut à droite ? Appuyez dessus. Activez l’option Économie de batterie, qui restreindra l’activité des applications système, ainsi que d’autres processus tels que la mise en veille des applications en arrière-plan, le nettoyage du cache lorsque vous verrouillez le téléphone, et la désactivation des services et des fonctions qui consomment le plus d’énergie.

Si vous n’avez pas de point WiFi, éteignez-le et utilisez les données

Lorsque vous quittez la maison et que vous avez le Wi-Fi activé au lieu du forfait de données de votre opérateur, votre Xiaomi recherche constamment des connexions appropriées en arrière-plan, passant littéralement d’un point Wi-Fi à un autre au fur et à mesure de vos déplacements. Cela augmente la consommation d’énergie, il vaut donc mieux activer le Wi-Fi uniquement dans un endroit où vous allez rester pendant quelques heures et pas seulement 5-10 minutes. Et si vous ne pouvez pas vous connecter à un point Wi-Fi là où vous vous trouvez, activez uniquement les données.

Mais si vous voulez vraiment conserver plus de batterie, si vous n’allez pas utiliser votre téléphone pendant le dîner, éteignez également les données et l’autonomie augmentera considérablement.

Luminosité automatique

Fondamentalement, l’écran est l’élément physique du smartphone qui consomme le plus d’énergie. Plus le niveau de luminosité est élevé, plus la consommation est élevée. Un réglage simple et très apprécié par le système consiste à régler automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions lumineuses de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Cependant, ici, il y a un truc, chaque fois que vous utilisez la luminosité automatique, réglez-la manuellement, car le mode automatique a également tendance à rendre l’écran un peu plus lumineux que nécessaire.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone en faisant glisser votre doigt vers le bas sur la partie droite de l’écran et en appuyant sur l’icône de la roue dentée. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver Écran Dans l’écran, recherchez Niveau de luminosité et appuyez dessus Si ce n’est pas activé, activez la luminosité automatique

Synchronisation automatique

La synchronisation automatique est la fonction qui maintient plusieurs de vos applications à jour, y compris les gestionnaires de courrier pour refléter chaque fois que vous recevez un nouvel e-mail, un message WhatsApp, la synchronisation des événements du calendrier, la sauvegarde de vos données personnelles, etc. Le problème, c’est que le fonctionnement continu en arrière-plan de ce processus peut affecter négativement l’autonomie de la batterie de votre appareil.

Comment l’améliorer ? En le désactivant, bien que vous recevrez moins de notifications de messages, de courriers et d’alertes qu’avant :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone en faisant glisser votre doigt vers le bas sur la partie droite de l’écran et en appuyant sur l’icône de la roue dentée. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver la section Comptes et Synchronisation Entrez et vous verrez comme première option la Synchronisation automatique. Déconnectez-la.

Blocage des données mobiles

Autoriser les données mobiles à s’exécuter en arrière-plan peut avoir un impact négatif sur l’autonomie de la batterie de votre Xiaomi et entraîner une utilisation inutile des données. Cependant, MIUI cache une fonctionnalité formidable qui vous permet de désactiver automatiquement les données mobiles lorsque vous verrouillez l’appareil ou le mettez en mode veille, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie en évitant une consommation inutile des données :