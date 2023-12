L’un des Apple Store les plus mythiques fermera ses portes le mois prochain

La boutique Infinite Loop fermera définitivement le 20 janvier prochain.

La boutique Apple d’Infinite Loop fermera le mois prochain

Apple a récemment annoncé qu’elle fermera définitivement l’un de ses stores Apple les plus emblématiques le mois prochain. Il s’agit du store Infinite Loop situé à Cupertino, Californie, qui a servi de siège social à l’entreprise de 1990 à 2017, lorsque l’Apple Park a ouvert ses portes à seulement quelques kilomètres de là.

Pour les fans d’Apple, Infinite Loop est un arrêt obligatoire lorsqu’ils visitent Cupertino en raison de son importance pour l’entreprise. Ce n’est pas seulement un lieu où l’on peut voir des statues avec différents numéros le long du chemin, mais il offre également des produits exclusifs.

Aucun impact sur les employés

La décision de fermer Infinite Loop n’affectera pas les employés travaillant dans le store. Ils ont la possibilité d’être transférés dans d’autres stores à proximité, tels que le Apple Visitor Center ou Apple Valley Fair. À cet égard, les employés n’ont pas à s’inquiéter.

L’entreprise a annoncé que le 20 janvier prochain, après de nombreuses années de service aux clients, Infinite Loop fermera ses portes. Bien que cette décision n’aura aucune conséquence pour les employés, car ils auront la possibilité de continuer à travailler chez Apple dans d’autres stores.

Cependant, les bureaux du campus situés à Infinite Loop continueront d’être utilisés par les employés de bureau d’Apple. Seule la boutique Apple fermera définitivement le 20 janvier 2024, date à laquelle le store Royal Hawaiian à Honolulu fermera également.

Histoire d’un Apple Store

Le store Apple d’Infinite Loop a ouvert pour la première fois en 1993, initialement axé sur la vente de produits de la marque. Après une rénovation en 2015, il est devenu un Apple Store classique proposant des produits tels que l’iPhone, l’iPad, le Mac et des articles de merchandising exclusifs, tels que des tasses.

Infinite Loop a toujours été attrayant pour les passionnés d’Apple. Cependant, depuis 2017, il a été éclipsé par l’Apple Park et son Visitor Center, qui abrite également un Apple Store proposant des produits exclusifs, un café, et bien plus encore.