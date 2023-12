Mise en vente d’un ordinateur de « très faible rendement » et épuisement de toutes les unités en quelques minutes

C’est le PC le plus lent, mais il est moins cher que le plus puissant du monde.

Ce chipset est le plus lent que vous trouverez dans un PC

Il arrive parfois qu’une personne soit tellement consumée par la consommation qu’elle finit par s’approprier des objets d’aucune utilité, et il existe de vrais exemples de cela. Cet ordinateur, doté de la plus faible performance jamais vue, a récemment été mis en vente et, bien qu’il s’agisse d’un PC sans aucune utilité dans les temps actuels, il s’est écoulé en quelques minutes seulement.

Un PC avec une CPU de 1 bit

Que peut gérer une CPU d’un seul bit ? Très peu de choses en réalité, et à une vitesse incroyablement réduite. Pour commencer, elle traiterait déjà lentement les commandes textuelles, ce qui en réalité un composant extrêmement lent. Mais elle existe et a été vendue avec un grand succès au Japon. Elle a une vitesse de 1 Hz, soit un milliard de fois plus lente qu’une CPU d’1 GHz, ce qui est également considéré comme lent de nos jours.

Si une CPU a une performance si faible et qu’elle n’a pas d’autres puces telles que GPU ou NPU, elle est probablement l’ordinateur avec la plus faible performance que l’on puisse trouver dans le monde. On ne peut pas être moins performant car, tout simplement, il cesserait d’être un ordinateur si son unique bit était réduit à zéro. C’est pourquoi, malgré son inutilité, il peut devenir un objet extrêmement rare. De plus, à 2 500 yens, soit environ 16 euros, l’achat est même anecdotique.

À des années-lumière des CPU actuelles

Aujourd’hui, une CPU est capable de traiter tout type d’actions très exigeantes sans effort apparent. En réalité, des tâches simples comme ouvrir une galerie de photos seraient impossibles sur un ordinateur avec une puissance de 1 Hz pour des raisons évidentes. De l’autre côté, on pourrait trouver cet ordinateur portable de plus de 4 kg avec un processeur de 64 cœurs, capable d’effectuer des tâches plus lourdes que ses propres composants.

Plus de 40 ans se sont écoulés depuis que les ordinateurs ont commencé à devenir un produit domestique. Initialement réservés aux grandes entreprises et à un usage militaire, ils ont peu à peu trouvé leur place sur les marchés et il est maintenant difficile de trouver un foyer sans un PC ou, à défaut, un dispositif mobile comme une tablette ou un smartphone, permettant d’accéder à Internet et d’effectuer toutes sortes de tâches avec lui. Il s’agit de l’un des plus grands changements sociaux du siècle dernier et d’un puissant moteur de changement pour le présent et l’avenir.