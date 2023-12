Nouveau POCO M6 5G : le téléphone mobile le plus économique de POCO ne coûte que 100 euros

Le POCO M6 5G dispose d’un écran de 6,74 pouces à 90 hertz, d’un processeur MediaTek Dimensity 6100+, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 18 W.

Le nouveau POCO M6 5G dans ses deux couleurs disponibles : Orion Blue et Galactic Black

Après avoir présenté, début août, sa nouvelle référence de milieu de gamme sous la marque POCO, le POCO M6 Pro 5G équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 et d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, Xiaomi vient de lancer en Inde le POCO M6 5G, un smartphone d’entrée de gamme qui vise à devenir l’un des téléphones mobiles les plus vendus en 2024.

Le nouveau POCO M6 5G se distingue par ses performances équilibrées et son prix vraiment compétitif, car il ne coûte que 100 euros au taux de change.

POCO M6 5G : toutes les informations

Le POCO M6 5G mise sur un boîtier compact et mince avec des dimensions de 68 x 77,91 x 8,19 millimètres et un poids de 195 grammes et un design similaire à celui de son grand frère, avec un énorme module de caméra arrière qui occupe toute la partie supérieure de l’appareil et dans lequel les deux capteurs photo dépassent du boîtier.

En ce qui concerne ses spécifications, il convient de souligner que le POCO M6 5G dispose d’un grand écran de 6,74 pouces avec une résolution HD+, un taux de rafraîchissement de 90 hertz, une luminosité maximale de 600 nits et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. De plus, cet écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3.

Sous le capot du nouveau smartphone ultra pas cher de POCO, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 6100+, une puce octa-core fabriquée en 4 nanomètres qui est accompagnée de trois versions de mémoire RAM de 4, 6 et 8 Go de type LPDDR4X et de deux variantes de stockage interne de 128 Go et 256 Go de type UFS 2.2 qui peuvent être étendues via une carte microSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To.

Malgré son prix réduit, le POCO M6 5G dispose d’une configuration photo assez équilibrée, avec un double module de caméras arrière où le grand protagoniste est un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale de f/1.8 et PDAF, ainsi qu’une caméra pour selfies de 5 mégapixels.

Comme c’est habituel pour les téléphones POCO, ce nouveau smartphone d’entrée de gamme ne manque pas d’autonomie, avec une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge « rapide » de 18 W.

Quant au reste des caractéristiques du POCO M6 5G, il convient de souligner qu’il dispose d’une connectivité complète avec un plateau pour deux cartes SIM, du Wi-Fi 5, de la 5G, du Bluetooth 5.3 et du GPS avec prise en charge de GLONASS, Beidou et Galileo, qu’il est résistant à l’eau et à la poussière et qu’il est livré avec MIUI 14 basé sur Android 13.

POCO M6 5G : disponibilité et prix

Le POCO M6 5G sera mis en vente en Inde le 26 décembre prochain et sera disponible en deux couleurs : Orion Blue et Galactic Black et en trois variantes de mémoire : 4/128 Go, 6/128 Go et 8/256 Go aux prix officiels suivants :