Adieu à l’Hyperloop : l’entreprise qui voulait créer le transport futuriste d’Elon Musk ferme ses portes

Hyperloop One cessera ses activités dans les prochains jours, mettant fin au projet d’Hyperloop.

Tout a commencé par un article publié en 2013 par Elon Musk

L’entreprise qui promettait de révolutionner les transports fermera ses portes fin 2023. Hyperloop One est en train de vendre ses actifs, de fermer ses bureaux et de licencier ses employés. Il s’agit d’une entreprise qui envisageait de construire des conduits de plusieurs kilomètres à travers le monde, dans lesquels à la fois les personnes et les marchandises voyageraient à des vitesses supersoniques.

Le rêve futuriste d’Elon Musk qui n’a pas réussi à décoller

Hyperloop One est la plus grande entreprise de ce que l’on appelle « l’Hyperloop ». Il s’agit d’un type de voyage qui a attiré l’attention du monde entier après un article d’Elon Musk publié en 2013 sur son fonctionnement, bien que ses origines remontent à la moitié du XXe siècle. Il repose sur des tubes, similaires aux oléoducs, dans lesquels il y a très peu d’air, ce qui permet aux capsules à l’intérieur, qui transporteraient les passagers ou les marchandises, de se déplacer sans frottement à des vitesses allant jusqu’à 1 200 kilomètres par heure, selon le propriétaire de X.

L’entreprise a été fondée en 2014 et a levé environ 450 millions de dollars de capitaux-risques et d’autres investissements. Elle s’appelait à l’origine Hyperloop Technologies, mais a changé de nom plusieurs fois, passant à Hyperloop One en 2016, puis à Virgin Hyperloop One, et pendant la pandémie de 2020, elle a supprimé le « Virgin » pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. À cette époque, elle a mis de côté les voyages de personnes pour se concentrer sur le transport de marchandises.

La plupart des experts estiment que la technologie sur laquelle elle se baserait pour mener ses activités était trop futuriste. Bien qu’elle puisse être réalisable, ses coûts seraient trop élevés, en plus de poser certains problèmes de conception dont la solution ne serait pas aisée. À cela s’ajoute le fait qu’elle n’a jamais obtenu de contrat pour construire un Hyperloop fonctionnel.

Des circuits d’essai ont été créés, mais les normes imaginées par Musk n’ont jamais été atteintes. L’un de ses prototypes expérimentaux les plus importants a été construit dans le Nevada, et il fonctionnait, mais il s’est limité à 161 kilomètres par heure. Cela est loin des 1 200 km/h que le secteur prévoyait d’atteindre d’ici 2020 ; de plus, pour cette vitesse, les coûts ne valaient pas la peine. Tout indique que sa fermeture signifie la fin des voyages en Hyperloop, le rêve d’Elon Musk, qui est accusé de contourner la loi sur les services numériques.