Android Auto cessera bientôt d’être compatible avec des milliers de téléphones Android : vérifiez si cela vous concerne

Les gars de 9to5Google ont découvert dans le code de la nouvelle version d’Android Auto que l’application ne fonctionnera plus sur les téléphones qui n’ont pas Android Oreo ou une version ultérieure.

L’interface d’Android Auto sur l’écran d’une voiture compatible

À la fin du mois dernier, nous vous avons informé que deux des applications les plus populaires de chez Google, leur navigateur web, Google Chrome, et leur application de calendrier, Google Calendar, allaient cesser de fonctionner sur tous les téléphones Android qui avaient encore une version antérieure à Android Oreo 8.0.

Eh bien, maintenant, une fuite récente vient de confirmer qu’Android Auto va suivre le même chemin que les deux applications précédentes et qu’il ne sera plus compatible avec des milliers de téléphones Android dans un avenir proche.

Android Auto ne fonctionnera plus sur les téléphones avec Android Nougat

Les gars du média spécialisé 9to5Google ont découvert dans le code de la nouvelle version d’Android Auto, la 11.0, un texte qui confirme que, très bientôt, les utilisateurs de celle-ci recevront une notification sur leur téléphone qui leur indiquera que s’ils veulent continuer à l’utiliser, ils devront mettre à jour leur smartphone vers une version plus récente d’Android, car, à partir de maintenant, Android Auto ne fonctionnera que sur des dispositifs avec Android Oreo ou une version ultérieure.

<string name=”phone_os_deprecation_notification_title”>Mettre à jour Android</string> <string name=”phone_os_deprecation_notification_content”>Pour continuer à utiliser Android Auto, mettez à jour votre téléphone vers la dernière version d'Android</string>

De plus, un message similaire sera également affiché sur tous les écrans des voitures compatibles:

<string name=”car_os_deprecation_title_text”>Mettez à jour votre téléphone rapidement</string><string name=”car_os_deprecation_body_text”>Pour continuer à utiliser Android Auto, installez les mises à jour système</string>

À ce jour, ces notifications n’ont pas encore été envoyées aux téléphones et aux écrans d’information des voitures, donc si vous avez encore un téléphone avec Android Nougat, vous pourrez continuer à utiliser Android Auto, mais vous devez savoir que cette application cessera très probablement de fonctionner prochainement.

Quoi qu’il en soit, si votre téléphone est toujours sous Android 7, c’est probablement parce qu’il ne peut plus recevoir de mises à jour, donc nous vous recommandons de envisager d’acheter un nouveau téléphone, non seulement pour pouvoir continuer à utiliser des applications comme Google Chrome, Google Calendar ou Android Auto, mais surtout pour que votre smartphone puisse recevoir les dernières mises à jour de sécurité d’Android et ainsi être protégé contre les attaques extérieures.