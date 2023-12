Ces deux Xiaomi rapport qualité-prix rejoignent également HyperOS Global : la mise à jour inclut Android 14

Eh bien oui, il semblait que cette semaine nous n’aurions plus de téléphones Xiaomi mis à jour vers la ROM Global de HyperOS mais nous avions tort. Dans ce cas, les heureux élus sont les Redmi Note 12 4G et POCO F5 Pro, deux appareils au bon rapport qualité-prix qui pourront profiter de ce système d’exploitation et de tous les avantages et nouveautés qu’il apporte.

Cependant, pour l’instant, ces deux terminaux peuvent être mis à jour uniquement si nous sommes inscrits au programme Mi Pilot de Xiaomi, car pour l’instant, la marque teste ce logiciel sur de nombreux de ses équipements en vue d’une prochaine version stable qui ne devrait pas tarder à arriver si tout se passe bien et qu’il n’y a pas de problèmes de fonctionnement.

Les Redmi Note 12 4G et POCO F5 Pro peuvent déjà être mis à jour vers HyperOS

En ce qui concerne le Redmi Note 12 4G, vous devez savoir que cet appareil vient de recevoir la version OS1.0.2.0.UMTMIXM de ce système d’exploitation, un logiciel basé sur Android 14 et qui, en plus d’améliorer les performances et l’optimisation du smartphone, inclut également de nombreuses nouveautés avec HyperOS.

D’autre part, si nous examinons le POCO F5 Pro, il a été mis à jour sous la version OS1.0.1.0.UMNMIXM et est également accompagné d’Android 14, ce qui signifie que les avantages que nous pourrons profiter avec cet appareil sont les mêmes que ceux que nous trouvons sur les meilleurs téléphones de la marque, une excellente nouvelle pour pouvoir exploiter ce magnifique terminal de POCO.

Par conséquent, bien que nous parlions de versions appartenant au programme Mi Pilot de Xiaomi, nous sommes sûrs que les versions stables de ce système seront bientôt déployées pour ces téléphones. Nous verrons quand cela se produira, mais si tout se passe bien, nous n’aurons probablement pas à attendre plus que quelques semaines.

Source | MIUIes