Voici les plans qu’Apple a pour intégrer l’Intelligence Artificielle dans l’iPhone

Un document a été divulgué qui expose les défis possibles pour intégrer l’IA dans l’iPhone.

L’Intelligence Artificielle sera la grande protagoniste des prochains iPhone

Bien que nous n’ayons pas encore vu la position d’Apple concernant l’Intelligence Artificielle en tant que telle, il est certain qu’ils travaillent dur sur celle-ci et nous savons déjà que nous la verrons sur iOS 18. De plus, un document a été divulgué dans lequel les solutions aux défis éventuels qui pourraient surgir sont envisagées.

Plus précisément, ce document indique les clés pour intégrer de grands modèles de langage sur des appareils à mémoire réduite, tels que l’iPhone. Ce type d’Intelligence Artificielle nécessite beaucoup de puissance, c’est pourquoi les demandes ne peuvent pas être effectuées sur les appareils eux-mêmes et nécessitent de grands serveurs pour fonctionner. Cependant, Apple souhaite que les demandes soient effectuées sur des appareils tels que l’iPhone.

Dans ce document divulgué, le défi d’exécuter efficacement les LLM qui dépassent la capacité de la DRAM disponible en stockant les paramètres du modèle dans la mémoire flash est exposé. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise utilise la RAM pour une telle chose, nous pourrions donc nous attendre à une solution de ce type à cette fin.

iOS 18 sera le système de l’Intelligence Artificielle

Cependant, nous savons déjà qu’Apple investit beaucoup dans les serveurs afin de les faire fonctionner en 2024. De plus, nous savons que les iPhone 16 seront les seuls à avoir des fonctionnalités exclusives d’IA qui seront réalisées à l’intérieur de l’appareil, comme indiqué dans le document divulgué.

Nous savons également que l’IA dans iOS 18 sera mise en œuvre de différentes manières et dans plusieurs applications du système. D’une part, nous aurons un meilleur Siri, qui s’intégrera mieux avec l’application Raccourcis. Et d’autre part, nous verrons de l’IA générative dans des applications de l’iPhone telles que Apple Music pour créer des listes intelligentes, Messages pour générer automatiquement des messages, Pages ou Xcode.

Il reste encore beaucoup de temps avant qu’Apple ne lance cette version du système d’exploitation, mais nous commençons déjà à connaître quelques détails, ainsi que les possibles iPhone compatibles avec la prochaine grande version d’iOS, qui, si tout se passe comme prévu, sera l’une des plus mémorables, tout comme iOS 7 l’a été.