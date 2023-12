Ce téléphone mobile de milieu de gamme à seulement 144 euros possède 256 Go, un appareil photo de 64 MP et une fonction propre à l’iPhone

Baisse considérable du prix de ce téléphone complet, vous pouvez l’obtenir pour moins de 150 euros jusqu’à épuisement des stocks.

L’écran est l’un des points forts de ce téléphone en promotion, vous pouvez ainsi profiter du contenu multimédia.

Les offres de Noël disponibles sur AliExpress sont l’occasion parfaite de renouveler votre téléphone en faisant de belles économies sur l’achat du nouveau terminal. Si vous avez un budget d’environ 150 euros, nous vous recommandons de prêter attention au realme C55, un téléphone que nous avons analysé et qui nous a laissé une très bonne impression. Le modèle 8GB+256GB est vendu au prix initial de 229 euros, mais sur AliExpress Store, vous pouvez l’obtenir pour seulement 144 euros avec le code ES25.

Ce realme C55 est un smartphone de milieu de gamme qui nous semblait déjà être un très bon achat pour son prix de départ. Par conséquent, maintenant que vous pouvez l’acheter pour presque 90 euros de moins, l’achat est encore plus recommandé. Vous profiterez d’une bonne performance au quotidien, d’un écran clair et fluide, d’une autonomie prolongée et même d’une fonctionnalité propre aux iPhones les plus récents.

N’oubliez pas que pour acheter ce realme C55 pour seulement 144 euros, vous devez simplement entrer le code ES25 dans la section « Code promotionnel ». Les unités en stock sont limitées, alors n’attendez pas qu’elles soient épuisées et procurez-vous-le dès maintenant. Gardez à l’esprit que le même modèle avec 256 Go est vendu 156 euros chez MediaMarkt et 175 euros chez PcComponentes, il est donc plus cher.

realme C55

realme C55, le téléphone le plus complet pour moins de 150 euros

Le realme C55 est un téléphone qui nous a plu dès le premier instant où nous l’avons sorti de la boîte. Nous l’avons testé dans le modèle de couleur noir, celui qui est en promotion aujourd’hui. Nous pouvons vous dire qu’il est vraiment joli, aussi bien par sa couleur que par l’effet de gouttelettes de pluie qu’il reflète lorsque la lumière lui donne. Il se distingue également par son poids léger et sa finesse, offrant ainsi un confort qui est encore plus grand si vous utilisez la coque de protection fournie.

Même s’il coûte moins de 150 euros, le realme C55 est une bonne option pour regarder du contenu multimédia. En effet, il est équipé d’un grand écran de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui offre une bonne qualité d’image. En haut de cet écran, vous pouvez utiliser la Mini Capsule, une barre similaire à l’île dynamique de l’iPhone où vous verrez des informations comme l’état de charge.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le MediaTek Helio G88, qui est accompagné de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et de realme UI 4.0 basé sur Android 13 comme système d’exploitation. Tous ces éléments forment une bonne équipe en offrant une expérience fluide pour les tâches les plus courantes, telles que les discussions, le visionnage de vidéos, l’utilisation des réseaux sociaux ou la recherche d’informations sur le navigateur.

Un autre point fort du realme C55 est sa batterie de 5000 mAh qui a une très bonne autonomie. En pratique, avec une utilisation normale, elle peut même durer jusqu’à 2 jours avant de vous demander de la recharger. Il est également important de noter qu’il est compatible avec la charge rapide de 33W, ce qui signifie que vous n’avez besoin que d’un peu plus d’une heure pour charger complètement le téléphone.

realme C55

À tout cela s’ajoute le bon travail de l’appareil photo arrière de 64 MP dans des environnements bien éclairés. Vous pourrez ainsi prendre des photos de bonne qualité ainsi que des vidéos en Full HD. Enfin, le realme C55 est également équipé de la technologie NFC, d’un capteur d’empreintes digitales et d’un emplacement pour carte microSD qui vous permet d’étendre le stockage interne.

Vous pouvez voir que le realme C55 n’a rien à envier à d’autres téléphones, c’est pourquoi il est d’autant plus précieux que vous puissiez l’acheter pour seulement 144 euros sur AliExpress Store dans sa meilleure version, avec 256 Go de mémoire. N’oubliez pas que les unités disponibles sont limitées, et que les remises expirent samedi matin 23, vous n’avez donc pas beaucoup de temps pour profiter de l’occasion.

