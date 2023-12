Il a passé du temps, mais cet iPhone reste génial pour 250 euros de moins

Le dispositif californien reste solide et très complet, c’est un achat sûr.

L’écran de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Mini.

Il s’est écoulé un certain temps depuis son arrivée sur le marché, mais cet iPhone reste un achat intéressant à prendre en compte. L’iPhone 13 est à votre portée pour 250 euros de moins que son prix initial lors de sa sortie sur le marché, vous avez l’opportunité de vous procurer le smartphone d’Apple à un prix qui en vaut la peine. Si vous êtes membre Amazon Prime, la livraison est gratuite !

Non seulement vous profiterez d’iOS (un système d’exploitation qui fonctionne presque parfaitement), mais vous entrerez dans un nouvel écosystème et découvrirez une nouvelle façon de voir les choses. Même si je suis un grand fan d’Android, je suis conscient qu’il faut tout essayer pour connaître et parler avec précision. Je vous dis tout à propos de cet iPhone.

iPhone 13

Achetez le téléphone Apple au meilleur prix

Apple A15 Bionic

4 Go de RAM et 128 Go de stockage

Écran OLED de 6,1″ FHD

2 caméras arrière

Batterie de 3 240 mAh

NFC et 5G

L’écran de notre protagoniste est de grande qualité, avec un agréable écran de 6,1 pouces et une couleur qui vous captivera dès le premier instant. Son design également, avec des matériaux de grande qualité et une finition à la hauteur de peu d’autres.

Il a été créé par Apple lui-même, c’est le A15 Bionic. Nous parlons d’un processeur très solide qui vous permettra de faire fonctionner avec une grande fluidité presque tous les jeux ou applications. En d’autres termes, c’est une bête qui peut tout gérer. Ça sonne bien, n’est-ce pas ?

Laissez libre cours à l’artiste qui est en vous, la double caméra à l’arrière de cet iPhone se met en valeur. Nous avons affaire à deux capteurs de 12 mégapixels qui excellent dans toutes sortes de situations et qui sont surtout soutenus par le génial traitement logiciel réalisé par Apple.

iPhone 13

Que vous l’achetiez de cette façon ou d’une autre, vous ne pouvez pas vous tromper avec le smartphone d’Apple, c’est aussi simple que ça. Les téléphones de la société californienne vieillissent différemment, malgré le temps, ils peuvent toujours rivaliser dans leur gamme de prix. Si vous cherchez à passer chez les adeptes de la pomme, c’est une bonne opportunité.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de promotions de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.