Ton téléphone Android t’avertira lorsqu’il sera temps de changer sa batterie

Android travaille pour offrir une estimation de la capacité restante de la batterie du mobile.

Information sur la batterie d’un téléphone Android

Les temps où les batteries se gonflaient, soulevant légèrement le couvercle arrière du téléphone et nous faisant automatiquement savoir qu’il fallait la changer, sont révolus. Le temps avance, et il semble maintenant que nous allons avoir une nouvelle façon de le savoir : les téléphones Android vous avertiront lorsque vous devrez remplacer la batterie.

Pour commencer à aborder ce sujet, il est toujours bon de savoir faire la différence entre les mAh et les Wh des appareils électroniques. Une fois que cela est clair, il est également intéressant de savoir que les téléphones Android reçoivent de plus en plus de mises à jour pendant une plus longue période, jusqu’à sept ans dans le cas de la série Google Pixel 8, par exemple.

C’est pourquoi, si vous n’avez pas l’intention de changer de smartphone tant qu’il bénéficie du support de la société, ce que vous devrez renouveler sera la batterie : sa durée de vie se dégrade avec le temps, ce qui se traduit par une réduction de la capacité de charge maximale. De plus, cela ne peut pas être évité par des astuces infructueuses, comme la désactivation de ProMotion pour économiser la batterie sur l’iPhone.

Savoir quand vous devez remplacer la batterie de votre téléphone sera beaucoup plus facile

Malgré l’existence de certaines applications capables d’estimer quand il faut changer la batterie du téléphone, aucune d’entre elles ne peut calculer la capacité restante avec certitude. Et c’est là que les tests d’Android 14 interviennent, qui ont travaillé pour que leurs téléphones puissent suivre l’état de la batterie, quelque chose que nous pourrons probablement apprécier dans Android 15.

Jusque-là, une publication d’Android Authority a confirmé que Google est en train d’intégrer une nouvelle page d’informations sur la batterie pour le Pixel 8 Pro, que vous pouvez trouver dans l’onglet Paramètres > À propos du téléphone. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran suivantes, cela inclut la date de fabrication et le nombre de cycles de batterie :

En plus de ces données, on peut également voir des détails tels que la date de première utilisation, la politique de charge, l’état de charge et l’état de santé de la batterie, ce dernier étant particulièrement intéressant. Pour avoir une idée, si un Pixel 8 a une capacité de 4 575 mAh et que la santé de la batterie est de 90 %, on parlerait d’une capacité de charge d’environ 4 118 mAh.