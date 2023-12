L’un des meilleurs mobiles de Xiaomi se teinte de rose dans cette édition spéciale (limitée) de Toy Story

La édition spéciale du Xiaomi CIVI 3 conserve les mêmes spécifications que le modèle original.

Dos du Xiaomi CIVI 3 Disney Strawberry Limited Edition

Le design d’un téléphone est la première chose qui entre dans nos yeux, et la finition bicolore du Xiaomi CIVI 3 peut dire fièrement qu’elle ne passe pas inaperçue. Cependant, la société chinoise a décidé d’aller plus loin en lançant une édition spéciale limitée de Toy Story, en collaboration avec Disney et Pixar.

Elle s’appelle Xiaomi CIVI 3 Disney Strawberry Limited Edition, un nom aussi grand que le nombre de cœurs qu’elle conquerra. Et oui, il est très probable qu’en mentionnant Toy Story, vous ayez pensé à Monsieur Patate, Zigzag, Rouge ou les célèbres Buzz l’Éclair et Woody, qui d’ailleurs reviendront dans Toy Story 5.

Lotso l’ourson, protagoniste de l’édition spéciale du Xiaomi CIVI 3

Cependant, aucun d’entre eux n’apparaît dans l’édition spéciale de ce smartphone : le protagoniste est Lotso, l’ourson rose du troisième volet de la saga. Son apparence amoureuse et son charmant parfum de fraise peuvent vous tromper, mais ceux qui le connaissent savent qu’il est le principal méchant de Toy Story 3.

Et le meilleur de tout cela est que son design n’est pas la seule nouveauté, car cette édition limitée sera accompagnée de nombreux accessoires personnalisés qui ne manquent pas de détails. Comme vous pouvez le voir sur l’image suivante, nous trouvons deux étuis, un pendentif, un bloc de stickers et même une clé d’extraction de la carte SIM, le tout avec l’ourson Lotso.

Les spécifications qu’il offre sont les mêmes que celles du Xiaomi CIVI 3 original, avec un écran OLED incurvé de 6,55 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il utilise un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra, dispose d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un double appareil photo selfie de 32 MP, prend en charge la connectivité 5G, MIUI 14 basé sur Android 13, une charge rapide de 67 W et offre jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne.

En revanche, le prix est également assez similaire à celui de la version originale du Xiaomi CIVI 3, car il sera vendu pour 2 899 yuans, soit environ 371 euros au taux de change. Pour le moment, il sera uniquement disponible en Chine, mais selon une publication de Xiaomiadictos, il n’est pas exclu qu’il puisse être acheté prochainement via AliExpress ou d’autres plateformes de vente en ligne.