6 téléphones Xiaomi de 200 euros ou moins que vous pouvez acheter dès maintenant

À Noël, offrez un téléphone portable sans vous ruiner.

Le New Year Bliss d’AliExpress est parfait pour vous débarrasser une fois pour toutes de ce téléphone portable pas cher que vous devez offrir pour Noël. Que vous vouliez un téléphone simple pour un membre de votre famille qui n’a besoin que d’une mise à jour, ou que vous recherchiez un milieu de gamme compétent pour une utilisation quotidienne, cette liste que nous avons préparée vous sera très pratique.

En gros, nous avons sélectionné une demi-douzaine de smartphones Xiaomi avec des réductions très intéressantes, telles que vous pourrez renouveler votre téléphone pour 200 euros ou moins. Mais attention, vous n’avez que jusqu’au 23, date à laquelle la campagne de promotions prend fin, pour profiter de ces bonnes affaires. Après cette date, les prix augmenteront et… qui sait quand ils baisseront à nouveau.

Par ailleurs, rappelez-vous que tous les téléphones sélectionnés ici font partie d’AliExpress Store, vous recevrez donc votre achat chez vous en quelques jours et bénéficierez également d’ une période de retour gratuite allant jusqu’à deux semaines. De plus, vous bénéficierez également de 3 ans de garantie européenne, ce qui ne fait jamais de mal.

6 smartphones Xiaomi très abordables que vous pouvez acheter dès maintenant

POCO X5 5G. Pour 208 euros, vous aurez du mal à trouver un smartphone 5G aussi complet que ce POCO X5 5G, un appareil qui est sorti en février comme l’une des grandes promesses de POCO pour 2023. Notez qu’il s’agit de la version la plus avancée de l’appareil, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, donc si vous recherchez de la puissance au prix le plus bas possible, c’est le meilleur choix.

POCO X5 5G

POCO C65. C’est l’une des options les plus économiques de cette sélection, offrant, pour seulement 129 euros, une très bonne combinaison de spécifications : 6 Go de RAM, un triple appareil photo de 50 mégapixels équipé d’IA, un écran de 6,7 pouces et 90 Hz, une charge rapide de 18 W, NFC, capteur d’empreintes digitales latéral…

POCO C65

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Avec une réduction d’environ 50%, le Redmi Note 12 Pro en version 4G est également un achat très intéressant. Il est livré avec un écran de 120 Hz, un processeur Snapdragon 732G, une charge rapide de 67 W et un appareil photo principal de 108 mégapixels. Au niveau de l’appareil photo, c’est le meilleur de cette sélection.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12S. Si pour une raison quelconque vous souhaitez réduire un peu plus le budget, vous pouvez également opter pour le Redmi Note 12S, une version plus limitée du précédent Redmi Note 12 Pro. Il réduit la RAM, l’écran et la vitesse de charge, mais reste un terminal très recommandé. N’oublions pas que son prédécesseur a été l’un des téléphones les plus vendus en 2022.

Redmi Note 12S

Xiaomi Redmi 12. Passons maintenant aux environs de 100 euros avec le Redmi 12, disponible à moins de la moitié de son prix de vente initial. Il s’agit d’un téléphone portable abordable qui ne fait aucun compromis, offrant un écran, une batterie, un appareil photo et des performances suffisantes pour la plupart des utilisateurs. Notez bien ses caractéristiques car il s’agit actuellement du téléphone portable avec 8 Go de RAM le moins cher du marché.

Xiaomi Redmi 12

Xiaomi Redmi A2. Enfin, nous terminons avec les 65 euros du Redmi A2, probablement le meilleur smartphone pour les utilisateurs peu exigeants. Conçu pour les appels, les messages instantanés et la navigation sur Internet, il est parfait comme premier téléphone portable ou pour les utilisateurs plus âgés.

Xiaomi Redmi A2

