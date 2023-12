Le téléphone portable Redmi et Lamborghini avec 24 Go de RAM a déjà un prix

Le dispositif s’appelle ‘Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Limited Edition’ et présente un design spectaculaire qui rappelle les voitures de la marque italienne, mais il ne coûte que… 650 dollars !

Sur la photo, les spectaculaires Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse.

Lorsqu’ils nous ont présenté leurs nouveaux Redmi K70, K70 Pro et K70e il y a quelques semaines seulement, il est vrai que tous les regards se sont tournés vers un appareil qui est passé inaperçu, et effectivement, Xiaomi et Lamborghini collaboraient à nouveau après le Ninebot GoKart Pro pour nous offrir l’une des éditions limitées les plus intéressantes de l’industrie du smartphone ces derniers temps.

En effet, il existe de nombreuses éditions exclusives et limitées, mais très peu avec la signature de l’emblématique marque de Sant’Agata Bolognese qui donne également son nom et sa couleur à un smartphone qui possède toutes les caractéristiques d’un flagship killer, qui a tout pour réussir et qui se pare maintenant de luxe à un prix presque inattendu.

Nous vous l’avions déjà présenté à l’époque, donc voici le lien de présentation de ce ‘Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Limited Edition’… Le nom commercial ne sera pas un échec !

Un design exceptionnel pour envelopper un matériel haut de gamme

Pour commencer, il convient de souligner que cette collaboration entre Redmi et Lamborghini modifie l’apparence du K70 Pro en s’inspirant de la supercar Lamborghini Essenza SCV12, un véhicule spectaculaire dont la silhouette donne forme à ce module photo arrière en forme de « Y », avec des touches de fibre de carbone et une couleur noire contrastant avec la finition impressionnante aux couleurs emblématiques verte ou jaune de la marque italienne.

Le logo de Lamborghini et de sa Squadra Corse ne manque pas d’agrémenter la partie inférieure de l’arrière, tout comme un matériel haut de gamme à la hauteur de son nom.

Ainsi, ce téléphone présente son écran OLED C6 de 6,78 pouces avec une résolution QHD+ 1 440p au format 20:9, une technologie LTPO jusqu’à 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ et une luminosité maximale impressionnante de 4 000 nits en pic, incorporant également sous cet écran son lecteur d’empreintes digitales optique.

Le chipset est un Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, un modèle phare, mais attention car sa configuration mémoire est hors du commun, avec 24 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0. C’est une bête, donc il n’est pas surprenant qu’il dispose d’un système de refroidissement par chambre à vapeur avec une surface de rien moins que 5 000 millimètres carrés.

Les appareils photo sont de 16 mégapixels à l’avant et de 50 mégapixels à l’arrière, avec stabilisation OIS et accompagnés d’une unité téléobjectif de 50 mégapixels et d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels supplémentaire, capable d’enregistrer des vidéos jusqu’à 8K@24fps.

Et tout cela avec l’énergie fournie par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 120 watts, extrêmement rapide, offrant également une prise en charge de Power Delivery 3.0 via son port USB de type-C. La connectivité est complétée par un double SIM 5G, une double bande WiFi 7, le Bluetooth 5.4 LE, le aGPS avec GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS et NavIC, ainsi que le NFC et un port IR très courant en Chine.

Bien sûr, le logiciel est Hyper OS de Xiaomi pour être à jour, basé sur Android 14.

Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse, galerie de photos

Voici une galerie d’images où vous pourrez voir le terminal dans toute sa splendeur et avec tous les détails, du moins dans sa couleur jaune :

Prix et lancement

Eh bien, cette édition limitée du Redmi K70 Pro sous l’appellation ‘Automobili Lamborghini Squadra Corse’ est déjà disponible en Chine, où elle est proposée au prix recommandé de 4 599 yuans. C’est plus attrayant qu’il n’y paraît et aussi que ce à quoi on pourrait s’attendre, car au change cela reviendrait à environ 650 dollars ou 586 euros, ce qui n’est pas excessif.

Toutefois, si vous souhaitez l’acheter en Europe ou en Amérique latine, il faudra sortir beaucoup plus d’argent, car des détaillants importateurs comme Giztop le proposent à un prix de 1 199 dollars ou 1 148 euros, et vous pourrez l’acheter dans les deux teintes emblématiques verte ou jaune de Lamborghini.