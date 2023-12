Les nouveautés de Xiaomi et Mijia peuvent remplir une tasse en 3 secondes d’eau purifiée : le purificateur domestique ultime

Boire de l’eau du robinet dépend de nombreux facteurs, car même dans une même ville, il peut y avoir des zones où c’est sûr de le faire et d’autres où ce n’est pas recommandé. Une solution pour éviter de dépendre des bouteilles d’eau est d’investir dans un purificateur. Et bien sûr, Xiaomi a sa place dans son écosystème pour cela.

En réalité, à travers sa marque Mijia, spécialisée dans la conception et le lancement de produits intelligents pour la maison, vient d’annoncer sur le marché chinois le Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro, un énorme purificateur avec plusieurs filtres et même son propre robinet avec écran LED.

Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro

Le purificateur d’eau comprend 12 filtres à osmose inverse importés, offrant une surface de membrane plus grande et une trajectoire d’écoulement augmentée de 100%. Ces caractéristiques permettent à l’appareil de filtrer plusieurs substances nocives, garantissant des performances durables et stables avec une durée de vie de plus de 8 ans.

De plus, le système comprend un mode de lavage automatique, dans lequel l’eau purifiée revient à la membrane d’osmose inverse, nettoyant les filtres et remplaçant l’eau concentrée pour maintenir la qualité et la saveur de l’eau.

En ce qui concerne la filtration, le purificateur intègre un système de double filtration au charbon, utilisant du charbon de bambou importé et du charbon de coquille de noix de coco pour améliorer le goût et éliminer les impuretés telles que le chlore et les petites molécules. Selon ses caractéristiques, l’appareil dispose de certifications de sécurité le rendant adapté même aux mères allaitantes et aux nouveau-nés, garantissant l’absence d’additifs et de bisphénol A.

Capable de remplir une tasse entière en 3 secondes

Le modèle 1200G Pro se distingue par son débit de 1200G, capable de fournir jusqu’à 3,2 litres par minute. Ce débit rapide lui permet de remplir une tasse d’eau purifiée en seulement 3 secondes. Il dispose également d’un robinet avec un écran numérique intelligent fournissant des informations en temps réel sur la qualité de l’eau et l’état de vie du filtre.

De plus, le purificateur inclut un indicateur de valeur TDS et un système d’alarme de défaillance du robinet numérique, qui avertit les utilisateurs lorsqu’il est nécessaire de remplacer le filtre, garantissant une qualité d’eau constante et un fonctionnement efficace. Et bien sûr, il peut être connecté à l’application Mi Home pour surveiller ses performances depuis un téléphone portable.

Le purificateur sera disponible en précommande en Chine sur des sites tels que JD.com à partir du 25 décembre, au prix de 3299 yuans, soit environ 421 euros. Ce système comprend également un distributeur d’eau chaude instantanée Xiaomi en cadeau. Le verrons-nous en France ? Qui sait, mais c’est certainement quelque chose que beaucoup d’entre nous placerions dans notre cuisine.