Pour Sydney Sweeney, enregistre Euphoria, c’est presque comme faire de la thérapie.

Cassie Howard

Protagonisée par Zendaya, Euphoria est une série qui se concentre sur un groupe d’étudiants du secondaire qui explorent le monde du sexe, des drogues, de la prostitution, des réseaux sociaux, de l’amour et de l’amitié. Des sujets controversés pour une série qui, cependant, est libératrice, du moins pour l’une de ses protagonistes, Sydney Sweeney, qui joue le rôle de Cassie Howard dans la fiction.

Et cette année a été particulièrement difficile pour la distribution de la série, avec la mort par overdose (accidentelle) de Angus Cloud une semaine après la mort de son père. « [Mes camarades de distribution et moi] étions constamment au téléphone en pleurs, car c’était un choc », dit Sweeney à propos de la terrible nouvelle.

« Je ne pense pas que cela ne devienne vraiment réel ou m’affecte que lorsque nous tournons et que je ne vois pas Angus sur le plateau », continue-t-elle. « (Au moins) quand nous tournons, tous nos yeux sont fixés les uns sur les autres et nous sommes là l’un pour l’autre, mais d’une manière différente de celle dont nous pouvons l’être lorsque nous sommes tous dans des endroits très éloignés dans le monde. C’est vraiment intéressant quand quelqu’un décède dans notre industrie, car ils continuent de vivre de nombreuses façons« .

Le plateau comme divan

Mais, malgré ce que pourraient laisser penser les sujets si durs abordés dans les épisodes d’Euphoria, dont nous ne verrons d’ailleurs pas la troisième saison avant 2025, il y a quelque chose de cathartique à libérer ces émotions sur un plateau. C’est ainsi que s’exprime celle qui sera également l’une des prochaines protagonistes de Madame Web aux côtés de Dakota Johnson, un film qui était prévu pour sortir en février 2024 mais dont la date est actuellement incertaine. « Cassie est certainement la personne la plus proche -surtout dans la première saison, du moins pour moi qui l’ai jouée et qui signifie beaucoup pour moi. Mais c’est presque comme une thérapie : là où je peux me décharger autant… que quand je rentre chez moi, je me sens libre ».

Euphoria

_Euphoria_ est une série télévisée américaine qui suit un groupe d’adolescents alors qu’ils naviguent à travers les défis de la vie moderne. La série se concentre sur Rue Bennett, interprétée par Zendaya, une jeune de 17 ans qui lutte contre la toxicomanie. Après son retour de désintoxication, Rue essaie de rester sobre tout en faisant face aux conflits internes liés au sexe, à la consommation de drogues et à la violence. Tout au long de la série, les personnages essaient de faire face à leurs propres démons pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin ou dans leur vie quotidienne.

