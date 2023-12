Microsoft abandonne sa plateforme de réalité mixte basée sur Windows : adieu à Windows Mixed Reality

Microsoft échoue avec Windows Mixed Reality : la réalité mixte de Redmond n’a pas séduit les utilisateurs et ne le fera jamais

Windows Mixed Reality fait ses adieux pour toujours en tant que l’un des nouveaux échecs de Microsoft.

Microsoft a annoncé la fin de sa plateforme de réalité mixte basée sur Windows, appelée Windows Mixed Reality. Cette plateforme, lancée en 2017, offrait une expérience de réalité augmentée et virtuelle intégrée au système d’exploitation. La société a décidé de mettre fin à ce projet après une vie assez courte et pour des raisons assez claires.

La société a expliqué que cette décision est due à son envie de se concentrer sur d’autres domaines d’innovation tels que le cloud, l’intelligence artificielle et le gaming. De plus, elle a reconnu que Windows Mixed Reality n’a pas rencontré le succès escompté, ni auprès des consommateurs ni auprès des développeurs, qui ont opté pour d’autres options plus populaires et accessibles.

Qu’est-ce que cela implique pour l’avenir de la réalité mixte de Microsoft ?

Aucun nouveau modèle de lunettes ni de contrôleurs compatibles avec la plateforme ne sera lancé. De plus, il a été indiqué que l’application Mixed Reality Portal sera supprimée du Microsoft Store et que certaines fonctionnalités liées à la réalité mixte seront désactivées dans Windows 11.

L’abandon de Windows Mixed Reality par Microsoft constitue un coup dur pour le secteur de la réalité mixte, qui combine des éléments de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Cette technologie promettait de créer des expériences immersives et novatrices aussi bien pour le divertissement que pour d’autres domaines.

Cependant, la réalité mixte a rencontré plusieurs obstacles qui ont freiné son adoption massive, tels que le prix élevé des dispositifs, le manque de contenu de qualité, la complexité technique, la compatibilité limitée entre les plateformes et la durée de vie limitée de la batterie.

Cependant, certains experts estiment que la réalité mixte a encore du potentiel et qu’elle peut resurgir à l’avenir grâce aux avancées d’autres technologies. Mais il semble que, pour le moment, l’impression générale soit que ce type de technologie n’a pas réussi à aller très loin.

La réalité mixte est une technologie encore en développement et qui a beaucoup à offrir au monde. Bien que Windows Mixed Reality ait été un échec, cela ne signifie pas que la réalité mixte est condamnée à être oubliée.

Au contraire, cela peut être une opportunité pour de nouvelles propositions et alternatives qui améliorent la qualité et l’accessibilité de cette technologie. La réalité mixte a encore beaucoup à dire et à montrer. Il suffit d’attendre pour voir si la réalité mixte et Microsoft continueront d’aller de pair, bien que tout indique que ce ne sera pas le cas.