Le nouveau HONOR 90 GT est officiel avec jusqu’à 24 Go de RAM et Snapdragon 8 Gen 2 à partir de 330 euros au taux de change

HONOR vient de présenter son nouveau flagship killer, doté de spécifications très impressionnantes qui méritent d’être examinées de près.

Image du HONOR GT90.

Nous avons beaucoup parlé de HONOR récemment. Non seulement ils connaissent un énorme succès dans leur pays d’origine avec une croissance spectaculaire, mais ils ont également pris la relève de Huawei en ce qui concerne les produits Porsche Design. Il n’y a aucun doute que pour cette marque, qui a commencé comme une sous-marque du fabricant mondial n°3 de l’époque (Huawei déjà mentionné), les choses se passent très bien.

Cette perspective de croissance prometteuse nous amène à l’information publiée par les collègues de GSMArena. Le fabricant a présenté le HONOR 90 GT, son flagship killer particulier, dans son pays d’origine. Et nous devons dire qu’à en juger par ce que nous avons pu voir, nous avons affaire à un appareil très prometteur.

HONOR GT 90, toutes les informations

Honor 90 GT

Specifications –

◾6.7″ 1.5K 120Hz Visionox VM7 LTPS OLED Display

◾Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

◾(50MP(IMX906, OIS)+12MP(UW) Rear & 16MP front camera

◾5000mAh Battery | 100W charging

◾LPDDR5X | UFS 4.0 pic.twitter.com/IMTwroKtYp — Nithin Prasad (@thetech_guy) 21 décembre 2023

Conformément à ce qui a été publié, ce smartphone haut de gamme abordable est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, bien qu’il ne soit pas le seul élément frappant de sa liste impressionnante de caractéristiques techniques. De plus, l’appareil disposera de jusqu’à 24 Go de RAM (encore plus que l’excellent OnePlus 11, que nous avons déjà examiné chez Netcost-security.fr) et il y a encore plus sous le capot.

Pour commencer, nous pouvons parler de l’écran AMOLED de 6,7 pouces et d’une résolution de 1200 x 2664 pixels, qui dispose également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le panneau, on trouve également un lecteur d’empreintes digitales situé sous le verre et un appareil photo frontal de 16 MP.

À l’arrière, nous avons un capteur principal Sony IMX906 de 50 MP avec stabilisation optique, un standard que nous avons déjà vu sur d’autres smartphones haut de gamme abordables du marché. Il est également courant que ce capteur principal soit accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP, ce que le HONOR GT 90 a également.

En ce qui concerne la mémoire et le stockage, nous trouvons trois variantes :

12, 16 et 24 Go de RAM.

256, 512 Go et 1 To de stockage interne.

Plutôt pas mal si l’on considère que nous ne parlons pas du dernier appareil de Samsung, qui pour l’instant se retient de sortir des appareils avec ces caractéristiques.

En ce qui concerne le système d’exploitation, le HONOR GT 90 exécutera MagicOS 7.2 sur Android 14. L’unité d’alimentation sera une batterie de 5000 mAh avec une charge ultrarapide de 100W. Il sera disponible en noir, bleu et doré, et son modèle le plus cher (24 Go de RAM et 1 To de stockage) coûtera environ 475 euros au taux de change. Nous verrons le prix exact lors de son lancement à l’échelle mondiale.