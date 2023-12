L’offre la plus chaude de XiaomiToday est ce chauffage intelligent pour lutter contre le froid hivernal qui nous glace.

Il n’y a pas si longtemps, El Tiempo parlait de températures anormalement élevées pour cette période de l’année. Et maintenant, à l’approche de Noël, la situation est tout à fait différente car le froid s’est abattu sur la majeure partie de la France. Et quel froid, donc un bon radiateur est nécessaire.

Comme toujours, l’écosystème Xiaomi a un produit pour résoudre presque tous les problèmes à la maison. Et s’il fait froid, voici le Mi Smart Space Heater S, un radiateur avec une puissance de chauffage énorme pour chauffer rapidement une pièce. Avec un prix officiel de 149,99 euros, cette semaine vous pouvez obtenir le Mi Smart Space Heater S à seulement 99,99 euros sur Xiaomi France. Et encore moins cher sur Amazon: à 95,45 euros.

Xiaomi Mi Smart Space Heater S-Calefactor Eléctrico Inteligente, Potencia 2200W, Control Voz, Impermeabilidad IPX4, Anti-Deslizante, Color Blanco

* Le prix peut avoir changé depuis la dernière révision

Mi Smart Space Heater S, 2 200 watts de puissance

Avec un design léger, flexible et facile à déplacer, le Mi Smart Space Heater S est livré avec une grille de séchage intégrée pour que vous puissiez sécher jusqu’à 1,5 kilos de linge en même temps. L’appareil a une résistance IPX4 aux éclaboussures d’eau et deux mécanismes de sécurité pour éteindre l’appareil en cas de surchauffe ou de chute.





Le flux d’air est plus doux que celui d’un climatiseur classique et moins sujet à la sécheresse, il est donc idéal pour le laisser allumé la nuit. Avec sa dissipation de chaleur bidirectionnelle, l’air chaud monte et l’air froid descend, ce qui crée un effet convectif: l’air circule et chauffe la pièce. Les larges grilles avant et supérieures permettent de chauffer de près ainsi que toute la pièce.

Contrôlez la chaleur de la maison depuis votre téléphone portable

Le radiateur comprend un système de contrôle de la température intégré: lorsque la température ambiante est inférieure à la température prédéfinie, il commence à chauffer automatiquement; lorsque la température ambiante atteint la température prédéfinie, il réduit la puissance ou arrête de chauffer. Et cela se fait instantanément, sans avoir à attendre que l’appareil atteigne une certaine température.





Le meilleur, c’est que vous pouvez contrôler la température de votre maison à tout moment et depuis n’importe où grâce à l’application Xiaomi Home, qui vous permet par exemple d’allumer le radiateur à distance pendant que vous rentrez chez vous. Et au cas où les enfants joueraient à proximité, depuis l’application vous pouvez activer une verrouillage enfant pour les empêcher de l’allumer ou de le manipuler.

