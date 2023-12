Ce vétéran a exactement ce dont tu as besoin et ne coûte que 139 euros

Vous n’avez pas à dépenser trop pour obtenir un téléphone portable complet et équilibré.

C’est ainsi que se présente le beau smartphone realme.

Lerealme 9 5G est en promotion sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée. Vous pouvez l’obtenir chez vouspour seulement 139 euros dans sa version mondiale. Il s’agit d’un smartphone accompagné de4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Comme vous le savez, les utilisateurs d’Amazon Prime n’auront rien à payer pour la livraison.

Il s’est écoulé un certain temps depuis son lancement, mais ce realme continue de pouvoir rivaliser dans sa gamme de prix. Il présente une fiche technique avec tout ce dont vous avez besoin pour performer, vous n’avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir à son sujet.

realme 9 5G

Tout ce que vous gagnez avec le smartphone chinois

Malgré ce que vous pourriez penser de son prix abordable, ce realme offre une bonne expérience multimédia. À l’avant, il comporte un écran IPS de 6,6 pouces, une résolution Full HD+ et 120 Hz qui ravira tout le monde. Ces séries auxquelles vous êtes accro seront magnifiques sur son écran.

Les performances ne poseront pas de problème, son cerveau est un processeur digne de confiance. Nous avons affaire au Snapdragon 695 de Qualcomm, une puce qui veillera à ce que tout fonctionne comme il se doit. De plus, ses 4 Go de RAM vous permettront d’utiliser plusieurs applications en même temps sans perdre en vitesse.

Et qu’en est-il de la partie photo ? Profitez au maximum dela triple caméra arrière du terminal chinois, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur noir et blanc et d’une caméra pour le mode portrait. Vous pourrez obtenir des images plus qu’intéressantes, je vous l’assure.

realme 9 5G

Le smartphone chinois est un véritable bijou pour moins de 150 euros, n’y pensez plus. Vous trouverez dans sa fiche technique tout ce dont vous avez besoin pour profiter chaque jour de ces applications auxquelles vous êtes accro, vous pourrez lui faire confiance. Ne réfléchissez pas trop, le prix pourrait augmenter à tout moment.

