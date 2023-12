HyperOS mise sur la personnalisation : voici les nouvelles options qui vont arriver sur l’écran de verrouillage de votre Xiaomi

Les nouveaux styles de l’écran de verrouillage de HyperOS arrivent pour que aucun utilisateur ne manque la personnalisation de MIUI

Xiaomi veut que HyperOS soit à la hauteur en termes de personnalisation et c’est pourquoi elle a inclus trois nouveaux styles pour l’écran de verrouillage.

Xiaomi sait que HyperOS est l’avenir et rendre ce nouveau logiciel réalité sera difficile pour l’entreprise, bien que ce ne soit pas impossible. Parmi les principaux changements qui sont attendus de HyperOS, il y a la possibilité d’avoir une personnalisation supérieure à celle de MIUI et il semble que Xiaomi ait déjà tout préparé pour que cela soit possible.

La personnalisation est un aspect important des appareils Android, Xiaomi veut être à la hauteur des attentes et semble bien avancer dans cette direction. Grâce à l’arrivée des premières versions de HyperOS sur les appareils compatibles, on a pu découvrir les changements dans le système qui affectent la personnalisation.

Changements dans la personnalisation de l’écran de verrouillage avec HyperOS

La publication sur le forum officiel de la communauté Xiaomi a permis de connaître en détail tout ce qui est nouveau sur l’écran de verrouillage de votre téléphone avec HyperOS. Le principal changement concerne les différents styles disponibles dans l’écran de verrouillage.

HyperOS permettra aux utilisateurs de choisir parmi trois styles différents : Classique, Rhombus et Magazine. Chacun de ces styles a ses propres subtilités, permettant à l’utilisateur de rendre son design unique.

HyperOS Classique

Ce style pourrait être considéré comme le plus conventionnel des trois, bien qu’il soit nouveau, il ne représente pas une révolution en soi car il est conçu pour fournir les informations nécessaires sans submerger l’utilisateur.

Les données affichées à l’écran de verrouillage avec ce style sont typiques : heure, date, météo, appel d’urgence, calendrier traditionnel chinois, qualité de l’air, humidité, vent, pression atmosphérique et indice UV.

HyperOS Rhombus

Sur le plan esthétique, Rhombus a un design plus accrocheur et moderne. En réalité, la police utilisée pour afficher l’heure est un indicatif de ce que souhaite démontrer HyperOS avec cette nouvelle personnalisation pour l’écran de verrouillage.

Les informations qui peuvent être choisies pour apparaître sur l’écran de verrouillage sont moins nombreuses qu’avec le style classique, ce qui est normal car il s’agit d’un style beaucoup plus minimaliste. Il peut être parfait pour ceux qui veulent personnaliser juste ce qu’il faut et avoir un style accrocheur.

HyperOS Magazine

C’est peut-être le style le plus différent des trois, même s’il a également un aspect minimaliste. Mais la principale différence est que sa présentation sera similaire à celle d’une couverture de magazine, donnant ainsi une touche plus stylisée à tout.

De plus, il dispose d’un effet de flou en arrière-plan qui donne plus de personnalité aux photos contenant des personnes lorsqu’elles sont affichées. Tous ces styles pourront être utilisés sur les téléphones compatibles avec HyperOS via la section de personnalisation.