Voici les deux dispositifs Xiaomi dont tu as besoin dans ta cuisine pour rendre Noël plus sain

Nous approchons de la période des dîners et repas de Noël, et nombreux sont ceux d’entre nous qui en abusent pendant ces jours. C’est pourquoi toutes les calories que nous pouvons économiser seront les bienvenues et, heureusement, Xiaomi propose certains produits à des prix très compétitifs qui nous aideront à manger beaucoup plus sainement pour passer les fêtes sans excès.

En réalité, dans cet article, nous voulons vous parler de nos deux produits Xiaomi préférés pour cela, deux gadgets qui nous aideront à cuisiner beaucoup plus sainement et, dans la mesure du possible, à éviter les excès que la plupart d’entre nous commettons pendant ces jours.

Un classique parmi les classiques : la friteuse à air de Xiaomi

S’il y a un produit avec lequel cuisiner de manière saine et éviter d’utiliser plus d’huile que nécessaire, c’est bien la populaire Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L. Il est vrai qu’il existe d’autres variantes comme la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, mais dans cet article, nous voulons vous parler du modèle le moins cher de tous, que vous pouvez trouver autour de 70 euros dans certains stores.

Comme vous le savez déjà, cet appareil est spécialement conçu pour cuisiner notre nourriture sans avoir besoin d’ajouter de l’huile et de manière assez rapide sans utiliser le four, le tout en pouvant visualiser des dizaines de recettes depuis l’application Mi Home et même en pouvant la contrôler à distance.

Sans aucun doute, dans le cas où vous devriez frire un aliment, c’est la meilleure option que vous pouvez choisir pour manger le plus sainement possible, car se passer d’huile est essentiel pour consommer beaucoup moins de calories et se sentir moins ballonné lors de repas en grande quantité.

Des smoothies en quelques secondes avec le Xiaomi Smart Blender

Et le deuxième produit que nous avons choisi pour manger beaucoup plus sain est le Xiaomi Smart Blender, un blender qui va nous aider à réaliser diverses recettes telles que des smoothies, des crèmes ou tout autre aliment similaire en quelques secondes à peine et pour un prix qui atteint à peine 65 euros.



Cette rapidité pour réaliser le processus de mixage est rendue possible grâce à son moteur puissant de 1 000 W et, en plus de cela, nous disposons également d’une puissance de chauffage de 800 à 950 W pour pouvoir chauffer tout aliment que nous introduisons à l’intérieur sans avoir besoin de le réchauffer par la suite.

Il comprend un récipient en verre d’une capacité totale de 1 600 mL pour les boissons froides et de 1 200 mL pour les boissons chaudes, une connectivité avec l’application Mi Home pour visualiser des dizaines de recettes et même, si cela ne suffit pas, nous pourrons également contrôler son fonctionnement à distance directement depuis notre smartphone.