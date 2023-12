Ce téléphone haut de gamme premium ne coûte que 404 euros pour une durée limitée

Actualisé à Android 14, avec l’une des meilleures caméras du marché et l’un des plus compacts et puissants.

Le Google Pixel 7 est une terminale qui peut durer 5-7 ans sans problème avec des performances optimales.

Voulez-vous un téléphone avec des finitions premium et un très bon appareil photo? Vous voulez sûrement aussi économiser de l’argent en cette période. C’est pourquoi je vous recommande le Google Pixel 7 qui vient de baisser à 404 euros sur AliExpress grâce au code de fin d’année NYFR35. Gardez à l’esprit que son prix officiel est de 649 euros et que vous pouvez l’obtenir pour 547 euros sur PcComponentes. Même sur Amazon, il est beaucoup plus cher.

Même si nous avons déjà le nouveau Pixel 8, je ne vois pas beaucoup de raisons de dépenser plus d’argent pour la nouvelle version. Ce Pixel 7 est un excellent téléphone à tous égards. Si vous cherchez un téléphone portable compact, puissant et avec un bon appareil photo, vous êtes au bon endroit. Cependant, seule la version de couleur vert lime est disponible dans l’offre.

Obtenez le Pixel 7 à prix réduit pour une durée limitée

Malgré ses un an d’existence, le Pixel 7 reste l’un des meilleurs de la gamme haute actuelle. Il dispose d’un design premium magnifique et très froid au toucher qui enchante dès le premier regard et le premier toucher. Il dispose d’un appareil photo très bien évalué dans la gamme de prix où il se situe. Et il est déjà mis à jour vers Android 14.

Son corps premium en aluminium et Gorilla Glass Victus présente une épaisseur de seulement 8,7 mm et un poids de 197 grammes. Il est très compact grâce à son écran Oled de 6,3″ Full HD+ avec 90 Hz de rafraîchissement. Son panneau a une luminosité maximale de 1400 nits, est compatible avec le HDR10+ et est également protégé contre les rayures. Le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran, comme il se doit pour un téléphone haut de gamme.

Le Google Tensor G2 est chargé de donner de la fluidité au système et à tout ce que vous exécutez dessus, des applications de retouche aux jeux riches en graphismes. Les 8 Go de RAM vous permettent une multitâche efficace et fluide, tout comme les 128 Go de stockage de ce modèle vous aident à ne pas vous soucier de l’espace restant.

Et nous arrivons à un aspect très important, ses appareils photo. Dans ce Pixel 7, nous trouvons un double appareil photo arrière avec stabilisateur d’image optique composé d’un capteur principal Samsung GN1 de 50 MP f/1.85 et d’un objectif grand angle Sony IMX381 de 12 MP. Ensemble, ils peuvent enregistrer en 4K à 60 ips et prendre des photos semi-professionnelles en mode portrait. Son objectif frontal, malgré ses 10,8 MP, prend de superbes photos. Dans le test de DxOMark, il obtient 140 points, ce que aucun téléphone de ce prix ne peut revendiquer.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 7 (8/128 GB) avec le code NYFR35

Malgré sa compacité, le Pixel 7 intègre une batterie de 4355 mAh capable de nous donner une autonomie d’un jour et demi. Avec sa charge rapide de 20W par câble, la possibilité de charge sans fil et la charge inverse, nous avons un téléphone très polyvalent à cet égard. Enfin, c’est un smartphone totalement du 21e siècle en termes de connectivité, avec la compatibilité avec les réseaux 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et double SIM.

