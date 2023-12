L’application de galerie HyperOS copie l’une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone

La fonction de découpage d’iPhone arrive sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO.

HyperOS est le nouveau système d’exploitation utilisé par Xiaomi, Redmi et POCO

Une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone est la découpe des personnes sur les photos. Cela est possible dans les dernières versions d’iOS en maintenant enfoncée la silhouette de la personne que vous souhaitez découper pour la transformer en format PNG. Xiaomi l’a « copiée », en l’intégrant dans les appareils disposant de la galerie HyperOS, ce qui ouvre un large éventail de créativité pour leurs utilisateurs. Non seulement Xiaomi utilise cette galerie, mais également les terminaux des marques Redmi et POCO.

Comment découper les personnes sur les photos

Les utilisateurs de MIUI, bientôt remplacé par HyperOS, qui souhaitent essayer cette nouveauté doivent avoir les dernières versions de la galerie HyperOS et de l’éditeur de galerie HyperOS. Pour les obtenir en tant qu’APK, s’ils ne les ont pas déjà, ils peuvent les télécharger via les liens suivants :

Télécharger la galerie HyperOS

Télécharger l’éditeur de la galerie HyperOS

Avec les dernières versions en notre possession, tout ce que nous avons à faire est de appuyer sur la silhouette de l’élément principal de la photo. Cela est illustré dans la vidéo incorporée ci-dessous ce paragraphe. Cet élément ne doit pas nécessairement être une personne, cela peut aussi être un animal, un être vivant ou un objet qui se détache dans le plan.

Il est possible qu’en mettant à jour les deux applications avec leurs versions les plus récentes, vous ne puissiez pas le faire. Cette fonctionnalité semble ne pas être disponible sur tous les terminaux avec MIUI. C’est pourquoi la seule façon de vérifier si elle fonctionne est de télécharger les applications.

Cette fonctionnalité est disponible sur iPhone depuis plus d’un an. Elle permet non seulement de découper la silhouette de la personne, de l’animal ou de l’objet, mais aussi de l’insérer dans une autre application ou de la transformer en sticker pour WhatsApp ou Telegram en la relâchant.

Ce changement est l’un des derniers ajouts de Xiaomi, qui continue de se mettre à jour. Preuve en est l’arrivée même de HyperOS, son nouveau système d’exploitation qui sera disponible sur plus de 120 modèles différents, y compris ceux de Xiaomi, Redmi et POCO. Il fera ses débuts en France au début de l’année 2024.