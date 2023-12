Le POCO Launcher 4.0 se met à jour à nouveau et apporte avec lui de nombreuses nouveautés : nouveaux dossiers, widgets et bien plus.

Presque trois mois se sont écoulés depuis la dernière mise à jour majeure du POCO Launcher, et Xiaomi a décidé de faire un retour en force en intégrant plusieurs nouveautés que nous n’avions pas jusqu’à présent. Dans ce cas, nous parlons de la version 4.39.14.7454-11101914 de ce launcher, un logiciel que vous pouvez déjà télécharger pour en profiter sur votre appareil POCO sans difficulté majeure.

Bien sûr, en plus de toutes les nouveautés que nous allons vous détailler dans cet article, la société asiatique en a profité pour apporter quelques petites corrections logicielles afin d’améliorer les performances globales, un aspect vraiment important étant donné que ce launcher peut être installé sur de nombreux appareils d’entrée de gamme.

Le bureau du POCO Launcher se renouvelle avec de nouveaux widgets, dossiers et même plus d’icônes à l’écran

Pour commencer, un élément que POCO a voulu ajouter dans cette mise à jour est la possibilité de sélectionner une nouvelle disposition en grille 4×7 pour les icônes de l’écran principal. Grâce à cela, nous pourrons avoir un plus grand nombre d’applications sur un même bureau, une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs demandaient depuis longtemps.

Voici à quoi ressemble la nouvelle interface du POCO Launcher 4.0

De plus, une autre fonctionnalité intéressante consiste à pouvoir modifier l’intérieur des dossiers que nous avons créés. Nous pourrons créer des groupes d’applications dans un même dossier, mettre en évidence certaines de ces applications et même choisir la taille du dossier lui-même en fonction de nos besoins, ajoutant ainsi l’interface de sélection de widgets que nous voyons sur HyperOS depuis un certain temps, et qui est visuellement bien meilleure que ce que nous avions jusqu’à présent.

Comme vous pouvez le voir, étant donné ce qui change habituellement dans ce type de mises à jour, nous pouvons dire que cette nouvelle version du POCO Launcher apporte de nombreuses nouveautés par rapport à ce que nous avions jusqu’à présent. Toutes ces nouveautés peuvent d’ores et déjà être testées en téléchargeant le fichier que nous avons laissé en lien au début de l’article, alors n’hésitez pas à l’installer et à profiter au maximum de ces nouvelles fonctionnalités.

Téléchargement | POCO Launcher

Source | Xiaomiui