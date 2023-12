ChatGPT se met à jour avec l’une des fonctionnalités les plus attendues : vous pouvez désormais archiver d’anciens chats sans les supprimer

ChatGPT, le service d’IA générative qui a révolutionné le secteur technologique en 2023, a été mis à jour avec un changement qui affectera principalement son utilisation. Ce service, qui peut être utilisé par n’importe qui, s’améliore dans son système d’archivage des chats pour faciliter la navigation entre différentes sessions de chat que l’utilisateur a effectuées.

Cette amélioration, comme l’explique OpenAI sur les réseaux sociaux, permet désormais aux utilisateurs d’archiver des chats lorsqu’ils souhaitent alléger la fenêtre principale des chats sans les supprimer définitivement. Ainsi, les conversations seront conservées mais hors de la vue principale de l’utilisateur.

You can now archive your chats in ChatGPT!

Archive removes chats from your sidebar without deleting them. You can see your archived chats in Settings.

Currently available on Web and iOS with Android coming soon. pic.twitter.com/vjXXEvAGMV

— OpenAI (@OpenAI) 20 décembre 2023