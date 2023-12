Les iPhone 16 pourraient laisser derrière eux l’un des changements les plus controversés d’Apple ces dernières années

Une distinction entre les modèles Pro et de base qui cesserait d’exister.

iOS 18 révèle une nouveauté des iPhone 16

Alors que des versions d’iOS 17 sont encore lancées, Apple se concentre déjà sur la prochaine version du système d’exploitation pour les iPhone : iOS 18. En réalité, son développement a été interrompu pendant une semaine afin de corriger les erreurs avant de poursuivre le développement. Nous savons déjà que ses possibles nouveautés seront liées à Siri et à l’Intelligence Artificielle.

Au vu du développement actuel d’iOS 18, il a récemment été dévoilé que le code source précoce de cette nouvelle version fait référence à l’une des nouveautés que nous verrions sur les iPhone 16 et 16 Pro. L’une des nouveautés qui avait déjà fuité, mais qui vient maintenant du code source lui-même, est donc plus susceptible d’être confirmée.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro auront le même processeur

Le média MacRumors a eu accès au code source d’une version précoce d’iOS 18, où il y aurait des références aux prochains iPhone 16 et iPhone 16 Pro, notamment à leur matériel. En effet, appelé en interne Crystal, le code de la nouvelle version du système d’exploitation mentionne les futurs iPhone de la manière suivante :

D47 – ‌iPhone 16‌

D48 – ‌iPhone 16‌ Plus

D93 – iPhone 16 Pro

D94 – ‌iPhone 16 Pro‌ Max

A partir de ces références, plusieurs choses peuvent être extrapolées. Tout d’abord, elles confirment qu’Apple ne lancera pas un iPhone 16 Ultra. Le modèle haut de gamme continuera à porter le suffixe Pro Max. Cependant, comme il s’agit d’une version très précoce d’iOS 18, un autre identifiant pourrait être ajouté pour le supposé iPhone 16 Ultra qui serait lancé aux côtés de ces quatre modèles.

Deuxièmement, le code révèle également que tous les iPhone 16 utiliseront le nouveau SoC (system-on-chip) appelé Tahiti, que la société a désigné comme le processeur A18. Ce processeur est mentionné dans les références des iPhone 16 et iPhone 16 Plus, ainsi que dans celles des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Tous les iPhone 16 auront le même processeur, cependant, Apple pourrait les différencier d’une manière ou d’une autre pour que les Pro disposent d’une itération légèrement meilleure ou en les appelant A18 et A18 Pro. Mais selon les références, tous les modèles auraient le même processeur, chose que nous n’avons pas vue depuis plusieurs années.

Plus de nouveautés pour les iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Il reste encore de nombreux mois avant la présentation des iPhone 16 et iPhone 16 Pro, cependant, les rumeurs ne cessent pas et nous connaissons déjà plusieurs des nouveautés que nous pourrions voir sur ces appareils :