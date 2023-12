Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra : toutes leurs caractéristiques ont été révélées

Les Samsung Galaxy S24 au complet n’ont plus de secrets pour nous. Evan Blass a dévoilé une image détaillant toutes leurs caractéristiques techniques.

La famille Galaxy S24 au complet

Nous avions déjà un bon nombre de choses que nous savions déjà sur la nouvelle famille Samsung Galaxy S24. Il y a seulement quelques jours, les couleurs et les variantes de mémoire de toute la famille ont été révélées, et nous annoncions dans cet article qu’il y aurait plus de fuites au fur et à mesure que les jours passeraient. C’est une situation habituelle dans ces cas-là.

Et nous avions raison. En effet, Evan Blass a dévoilé une image sur Threads détaillant toutes les spécifications des trois modèles de la famille de terminaux haut de gamme de la marque coréenne. Et enfin, quelques jours avant leur présentation, il ne reste plus beaucoup de secrets à révéler.

Les futurs Samsung Galaxy S

Commençons par ce que nous savons être les caractéristiques communes à tous les modèles. D’après la fuite, nous savons qu’ils seront tous équipés d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Nous savons également qu’en Europe, cela ne sera pas le cas, car le PDG de Qualcomm a confirmé qu’il y aurait deux processeurs. Nous savons aussi que les futurs Exynos 2400 ne seront pas aussi puissants que les puces next-gen de Qualcomm, bien qu’ils ne s’appliqueront apparemment qu’au modèle de base et pas aux S24+ ou S24 Ultra.

Outre le processeur, les nouveaux modèles disposeront également d’un écran de verrouillage dynamique, d’un Smart Keyboard et de fonctions de confidentialité et de sécurité assurées par Knox. Tout cela est déjà standard sur les téléphones de la marque coréenne.

Et après avoir dit tout cela, nous pouvons maintenant nous attarder sur chaque terminal et ses caractéristiques spécifiques.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Commençons par le Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce terminal sera doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 6,8 pouces avec une luminosité allant jusqu’à 2 600 nits (caractéristiques qu’il partage avec le Galaxy S24+, à l’exception de la taille de l’écran).

L’appareil photo principal du Galaxy S24 Ultra sera le capteur de 200 MP que nous avons déjà vu dans la génération actuelle, capable d’enregistrer des vidéos en résolution 8K. Le Space Zoom atteint jusqu’à 100x, tandis que les quatre capteurs de téléobjectif permettent de prendre des photos avec des zooms de 2x, 3x, 5x et 10x.

En ce qui concerne la mémoire, cela a déjà été annoncé : une variante de 12 Go de RAM avec jusqu’à 512 Go de stockage interne. La batterie aurait une capacité de 5 000 mAh et la charge rapide de Samsung pourrait porter la capacité de la batterie à 65% en 30 minutes.

Le châssis du Galaxy S24 Ultra sera en titane (comme sur les iPhone 15 Pro Max), ils auront la certification IP68 de résistance à l’eau et bien sûr, ils seront équipés du célèbre S-Pen.

Samsung Galaxy S24+

Essentiellement, nous avons affaire à une sorte de Galaxy S24 Ultra légèrement plus petit avec la version Plus de cette année. Le Galaxy S24+ est équipé d’un écran de 6,7 pouces, également de type AMOLED 2X QHD+ avec une luminosité maximale de 2 600 nits.

L’appareil photo est toujours capable d’enregistrer des vidéos en 8K, bien que le capteur principal passe à 50 MP dans ce cas. Le Space Zoom est réduit à 30x, tandis que les capteurs de téléobjectif sont de 2x et 3x.

La batterie est légèrement plus petite, avec une capacité de 4 900 mAh. La charge rapide, la mémoire RAM et les options de stockage sont exactement les mêmes que sur le modèle plus grand, tout comme la certification de résistance à l’eau.

Outre l’absence logique du S-Pen, une autre chose qui change également sur ce terminal est qu’il dispose d’un châssis en aluminium et non en titane.

Samsung Galaxy S24

Nous arrivons au modèle de base, également le plus compact. La première différence flagrante (en plus du processeur Exynos 2400 que personne en son bon sens n’accepterait) est un écran de 6,2 pouces. Il s’agit également d’un écran AMOLED 2X, mais en plus d’être sensiblement plus petit, il a une résolution inférieure, FHD+. Il conserve la même luminosité maximale que les autres téléphones.

Les caractéristiques de l’appareil photo sont les mêmes que sur le Galaxy S24+, mais les choses changent lorsque nous regardons les autres fonctions. Par exemple, la RAM est réduite à 8 Go et la mémoire interne peut aller jusqu’à 256 Go.

La charge rapide et la batterie ont également changé. En 30 minutes, le téléphone peut être rechargé à moitié à partir de 0, tandis que l’unité énergétique sera de 4 000 mAh. Cela, associé à un processeur Exynos qui a tendance à être assez énergivore, peut être un cocktail assez explosif s’il n’est pas bien optimisé.

Ce terminal dispose également d’un châssis en aluminium et de la certification IP68 de résistance à l’eau du modèle Plus.