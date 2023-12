Fuitent 100 images officielles des Samsung Galaxy S24 dans toutes leurs couleurs

Le populaire fuiteur Arsène Lupin a partagé via X une centaine d’images officielles des futurs fleurons de Samsung, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Voici à quoi ressemble le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra en violet dans l’un des derniers rendus dévoilés

Au cours des derniers mois, les rumeurs et les fuites sur la nouvelle génération de fleurons de Samsung n’ont cessé de nous parvenir. Cette génération sera une fois de plus composée de trois modèles : les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. Mais à mesure que la date de sortie de ces nouveaux terminaux haut de gamme approche, le 17 janvier 2024, de plus en plus de détails sur les nouveaux fleurons du géant coréen sont révélés.

Ainsi, après avoir récemment découvert les options de couleur et de mémoire des Samsung Galaxy S24, une nouvelle fuite nous permet maintenant de voir les trois nouveaux terminaux phares de Samsung dans toutes leurs couleurs et avec tous les détails grâce à 100 images officielles qui ont été récemment partagées sur le réseau social X.

Les Samsung Galaxy S24 confirment leur design avec une centaine de rendus officiels dévoilés

Le célèbre fuiteur Arsène Lupin a publié un post sur X, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il partage 100 images officielles des Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra dans toutes leurs couleurs disponibles.

Since @Androidheadline x MrQ wanted a little battle, here you go 😉 Samsung Galaxy S24 Series – all of it.

100+ images in good quality.

without wm ofc 🙂https://t.co/hcqGuUJcFo

or dwnld https://t.co/ccyvk8WmId — Arsène Lupin (@MysteryLupin) Décembre 21, 2023

Comme vous pouvez le voir dans un petit exemplaire de ces images ci-dessous, les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24+ optent pour un châssis aux lignes droites qui nous rappelle celui des iPhone les plus récents, et ils héritent du design des caméras arrière que nous avons déjà pu voir sur leurs prédécesseurs, les Galaxy S23 et Galaxy S23+.

D’autre part, ces rendus nous confirment que le Samsung Galaxy S24 Ultra ressemblera beaucoup à son prédécesseur, car il continuera d’avoir un corps aux bords incurvés et un système de caméras identique à celui du Samsung Galaxy S23 Ultra.

De plus, ces images officielles montrent également que les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra seront disponibles en quatre couleurs différentes : Noir Onyx, Gris Marbre, Violet Cobalt et Jaune Ambre.

Pour finir, nous vous laissons un lien direct vers un dossier Google Drive depuis lequel vous pourrez visualiser et télécharger les 100 rendus officiels des Samsung Galaxy S24 en qualité originale:

