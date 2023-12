Ce Xiaomi de 2021 rejoint également la liste des téléphones mis à jour vers HyperOS : il arrive avec Android 14 sous le bras

C’est inarrêtable. Xiaomi déploie pratiquement quotidiennement sa mise à jour vers HyperOS Global pour différents modèles de la marque, et aujourd’hui c’est au tour d’un terminal qui a vu le jour l’année dernière 2021 et que de nombreux utilisateurs ont acheté, le magnifique Xiaomi 11T.

Dans ce cas, comme nous l’avons lu sur MIUIes, cet appareil vient de recevoir cette mise à jour basée sur Android 14 avec tous les avantages que cela comporte, bien que malheureusement, il s’agisse pour l’instant de la version Mi Pilot du logiciel, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs devront attendre quelques semaines supplémentaires jusqu’à ce que la variante stable soit déployée.

Dose de HyperOS pour le Xiaomi 11T

Plus précisément, le Xiaomi 11T vient de recevoir la version ROM Global de HyperOS sous la version OS1.0.2.0.UKWMIXM, un logiciel que vous pourrez tester si vous êtes inscrit au programme Mi Pilot de Xiaomi, mais pour lequel vous devrez attendre un certain temps supplémentaire si vous voulez avoir la variante 100% stable sur votre téléphone.

Grâce à cette mise à niveau, non seulement nous pourrons profiter d’une meilleure performance et d’une plus grande fluidité du système, mais nous aurons également de nombreux autres avantages dont nous avons déjà parlé précédemment et qui arrivent heureusement sur le Xiaomi 11T, car avec l’incorporation d’Android 14, le logiciel est entièrement mis à jour avec les dernières innovations que Xiaomi intègre dans son nouveau système d’exploitation.

Donc, si vous possédez un Xiaomi 11T, sachez que vous recevrez bientôt la version stable de HyperOS afin de pouvoir profiter de ses avantages, mais pour le moment, il s’agit d’une période de test pour vérifier que tout fonctionne correctement, une excellente nouvelle pour un téléphone qui a plus de deux ans sur le marché.