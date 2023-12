Warner Bros. Discovery et Paramount pourraient fusionner

Paramount en tant que partie absorbée.

Warner Bros. et Paramount

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, et Bob Bakish, PDG de Paramount Global, ont tenu une réunion ce mardi à New York, alimentant ainsi les conjectures de plus en plus courantes sur une possible fusion entre les deux entreprises. Diverses sources ont également indiqué que Zaslav avait également eu des conversations avec Shari Redstone, dont la société, National Amusements Inc., détient une participation majoritaire dans Paramount Global, pour explorer la faisabilité de fusionner les deux entités.

Selon Axios, les représentants de Paramount Global et de Warner Bros. Discovery ont refusé de commenter cette affaire, et les conditions spécifiques de cette fusion potentielle n’ont pas encore été révélées, les négociations étant décrites comme « préliminaires ».

À la fin de ce troisième trimestre, des rapports indiquaient que Paramount Global avait rapporté une dette à long terme de 15,6 milliards de dollars, un chiffre nettement inférieur aux 43,5 milliards de dollars de dette de Warner Bros. Discovery. Cependant, en termes de valeur marchande, Warner Bros. Discovery est en meilleure position, avec une capitalisation boursière de 28,4 milliards de dollars contre 10,3 milliards de dollars pour Paramount Global.

La fusion potentielle entre Warner Bros. Discovery et Paramount Global viserait à combiner leurs actifs, qui englobent la télévision, le cinéma, le sport et les services de streaming, dans le but d’atteindre une plus grande envergure et une efficacité opérationnelle. Plus précisément, les deux entités envisageraient d’intégrer leurs services de streaming premium, à savoir (HBO) Max et Paramount+, pour concurrencer des géants du streaming tels que Netflix ou Disney+, qui ont également récemment finalisé l’acquisition de Hulu.

La fusion en termes de contenu

Dans l’industrie cinématographique, la fusion signifierait que Warner Bros. Discovery acquerrait des franchises importantes de Paramount Pictures, telles que Terminator, Transformers, Mission: Impossible, Top Gun, Star Trek, et bien d’autres qui rejoindraient celles qu’elle possède déjà, comme Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux.

La fusion impliquerait également l’intégration des opérations télévisuelles des deux entreprises. Warner Bros. Discovery dispose d’une large gamme de chaînes à la demande, notamment aux États-Unis, comprenant CNN, HBO, TNT, TBS, Discovery Channel, Cartoon Network, Food Network, HGTV et TLC. D’autre part, les chaînes de Paramount Global comprennent CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et BET.

Cette fusion potentielle fait suite à la formation de Warner Bros. Discovery à la suite de l’acquisition de WarnerMedia par Discovery Inc. en avril 2022. Pendant ce temps, Paramount Global a été établie après la fusion entre CBS et Viacom en décembre 2019.