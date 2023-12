La nouvelle version de Apple CarPlay arrivera d’abord sur les voitures de ces deux marques

Apple a tenu sa promesse et nous savons déjà quelles marques de voitures auront le nouveau CarPlay.

Les deux premières marques compatibles avec le nouveau CarPlay ont été révélées.

Presque à la dernière minute, Apple a respecté son engagement et a annoncé les premières marques de voitures compatibles avec le nouveau CarPlay, présenté lors de la dernière Conférence mondiale des développeurs (WWDC) 2022. Ce système innovant, entièrement repensé, promet de transformer complètement l’expérience de conduite des voitures compatibles grâce aux nouveautés qu’il intègre.

Le nouveau CarPlay repensé présente un design totalement nouveau et des fonctionnalités avancées, telles que le contrôle de certains aspects du véhicule comme la température, le niveau de carburant, la température du moteur, entre autres. Lors de la présentation en vidéo, Apple a annoncé qu’il dévoilerait les premières marques compatibles d’ici fin 2023, et il a respecté cette annonce.

Aston Martin et Porsche, les pionniers de la compatibilité avec le nouveau CarPlay

Bloomberg a eu accès à un rapport révélant que Aston Martin a annoncé le lancement de ses premières voitures avec la nouvelle génération de CarPlay en 2024, notamment une version mise à jour de la voiture de sport DB12, bien que la date précise n’ait pas été révélée. En ce qui concerne Porsche, aucune information spécifique n’a été fournie.

L’interface CarPlay s’adapte à chaque modèle de voiture et à l’identité de marque du fabricant, garantissant que tous les contrôles semblent propres au véhicule et non au système Apple. Avec ce nouveau système, un iPhone connecté pourra fournir des données liées à l’application, tandis que la voiture affichera des informations pertinentes sur la conduite, telles que la pression des pneus.

Le CarPlay mis à jour offrira également une intégration avec d’autres données du véhicule, telles que le compteur de vitesse, le compte-tours, le compteur kilométrique, l’indicateur de carburant, la température du moteur, le manomètre de pression d’huile, entre autres. Les utilisateurs pourront choisir parmi plusieurs designs, y compris ceux qui suivent l’esthétique de la marque.

Enfin, Apple a respecté la promesse formulée il y a un an et demi en révélant les premières marques compatibles avec le nouveau CarPlay. Cependant, il reste encore des incertitudes, telles que la possibilité pour d’autres marques de rejoindre la compatibilité ou la date de sortie des premiers modèles qui l’incorporeront, des aspects qui relèvent maintenant d’Aston Martin et Porsche.