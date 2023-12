Le mythique Geometry Dash se met à jour 6 ans plus tard: toutes les nouveautés qui arrivent au jeu

Après une longue attente et quelques retards, la nouvelle mise à jour tant attendue, la version 2.2, est enfin arrivée sur le jeu emblématique pour mobiles et PC.

Geometry Dash a reçu sa nouvelle mise à jour, qui apporte plusieurs nouveautés importantes

Beaucoup d’entre vous connaissent certainement le jeu emblématique Geometry Dash, qui, sans être l’un de ces jeux époustouflants, est devenu un véritable phénomène parmi les utilisateurs d’Android, iOS et PC, et qui continue d’attirer une vaste communauté de joueurs aujourd’hui. Ces mêmes utilisateurs attendaient des nouveautés sur ce titre depuis très longtemps, plus précisément depuis environ 6 ans, lorsque la dernière grande mise à jour a été réalisée. Maintenant, après une longue attente et plusieurs retards, le jeu dispose désormais de sa version 2.2.

Exactement, Geometry Dash a désormais sa nouvelle mise à jour sur mobiles et PC, comprenant de nouveaux modes de jeu, niveaux, objets à collectionner et bien plus encore. Cette nouvelle version aurait dû arriver il y a quelques mois, mais elle a enfin pu voir le jour dans le jeu créé par Robert Nicholas Christian Topala, ce qui a permis à cette proposition de revivre une « nouvelle jeunesse sur Steam », attirant ainsi un grand nombre d’utilisateurs qui n’avaient probablement pas ouvert l’application depuis longtemps.

Geometry Dash fait à nouveau parler de lui pour avoir reçu sa nouvelle grande mise à jour

Si le jeu rencontre un grand succès sur Steam, évidemment, il connaîtra également un nouveau regain d’intérêt sur Android et iOS grâce à sa incroyable nouvelle mise à jour, la 2.2. À ce propos, nous pouvons dire qu’elle a ajouté 30 nouveaux guerriers, de nouveaux fragments, de nouveaux secrets à découvrir, 100 nouveaux succès et des effets d’ombrage. Cependant, ce ne sont pas les seules nouveautés que propose ce jeu exigeant, car il comprend également d’autres ajouts tels que un nouveau niveau Dash, un nouveau mode de jeu et une plus grande variété de plateformes, ainsi que quatre autres niveaux de plateformes, 700 icônes incluses et des lunes à collectionner.

Comme vous pouvez le voir, l’expérience de cette version 2.2 de Geometry Dash promet d’être des plus complètes. De plus, en plus de tout ce qui a déjà été mentionné, cette mise à jour inclut également une nouvelle bibliothèque, plus d’effets de couleur, de nouvelles animations, des achats et des coffres. Tout cela étant dit, nous vous rappelons simplement que si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez obtenir Geometry Dash sur PC (sur Steam), sur l’App Store et sur Google Play Store. Gardez à l’esprit que c’est payant, bien que son coût soit assez bas sur toutes les plateformes.