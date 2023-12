Tu ne l’as pas remarqué, mais l’interdiction de la Chine affecte déjà Samsung et Apple

Les guerres commerciales continuent de faire des victimes à travers le monde, maintenant la plupart des géants de l’industrie technologique touchés directement ou indirectement par les blocages en Chine.

Un store de China Mobile faisant de la publicité pour l’iPhone. | Image d’archive (Bloomberg)

La Chine et les États-Unis ne s’entendent pas vraiment bien . En réalité, les Américains sont même en train de construire une armée de robots dans le seul but d’intimider les Asiatiques, qui ont récemment subi plusieurs blocages technologiques auxquels la Chine commence maintenant à répondre, en plus des mouvements de nombreuses entreprises internationales cherchant à délocaliser la production pour leur ôter le titre de « l’usine du monde ».

Le fait est que la Chine n’avait pas été très active en termes de réactions, mais cela a radicalement changé après que le gouvernement de Pékin ait intensifié au cours des dernières semaines l’interdiction des smartphones étrangers, qui a commencé au sein du gouvernement avant de s’étendre au reste des administrations, pour finir par toucher maintenant plusieurs états et jusqu’à 8 provinces, y compris certaines des régions côtières les plus prospères.

C’est précisément cela qui, selon des sources en Asie, suscite une grande préoccupation chez les géants du marché technologique, car des entreprises comme Apple et Samsung sont déjà directement ou indirectement affectées par la mesure.

Le fait est que les États-Unis veulent réduire leur dépendance technologique et productive vis-à-vis de la Chine, tandis que la Chine cherche également à réduire l’utilisation des technologies américaines ou de ses partenaires, car elles sont susceptibles d’être interdites comme cela s’est produit avec Huawei.

C’est ainsi que le gouvernement chinois a décrété que toutes les entreprises affiliées à l’État et aux administrations gouvernementales doivent interdire catégoriquement l’utilisation de téléphones étrangers par leurs employés, afin de prévenir l’espionnage industriel et de promouvoir les marques chinoises.

La Chine nie l’existence d’un blocage lorsqu’on lui pose des questions à ce sujet, mais le fait est que ce mouvement s’est déjà produit sous la forme d’un effort national visant à promouvoir les technologies et les marques locales, avec des puces également conçues et fabriquées en Chine, touchant déjà particulièrement Apple et Samsung ainsi que d’autres fabricants étrangers.

Que cela soit vrai ou non, cette interdiction déguisée a déjà eu plusieurs conséquences, car les actions d’Apple ont chuté ainsi que celles de certains partenaires comme LG Innotek et Minebea Mitsumi. De plus, les consultants et les experts prévoient une baisse des ventes des iPhone et des Samsung Galaxy dans les mois à venir, ce qui affectera toute la chaîne d’approvisionnement, y compris également les fabricants de composants.