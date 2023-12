Ken le EP, Ryan Gosling libère trois nouvelles versions de son hit pour Barbie

Un d’entre eux à mettre en boucle à Noël.

Ryan/Ken

Depuis le 15 décembre dernier, nous pouvons déjà regarder le film Barbie dans le confort de nos foyers grâce à HBO Max. Après son succès en salles, le film de Greta Gerwig est arrivé sur la plateforme de streaming pour nous montrer pourquoi il a battu un record historique en termes de nominations aux Critics Choice Awards et pourquoi il pourrait remporter le plus de statuettes lors de la cérémonie des Golden Globes qui se tiendra en janvier à l’hôtel Beverly Hilton de Los Angeles, en Californie.

Une grande partie de sa renommée provient également de la bande originale de Barbie, qui est en accord avec cette grande et colorée superproduction, avec notamment les chansons What Was I Made For? de Billie Eilish, Home de HAIM, et bien sûr I’m Just Ken de Ryan Gosling lui-même, qui est également connu pour sa carrière musicale ; d’ailleurs, nous l’avons vu dans La La Land pour le prouver.

Avec tous ces ingrédients, il était difficile de ne pas tirer davantage parti du succès du film et de la figure de Ken, qui a presque réussi à éclipser Margot Robbie elle-même dans le film, c’est pourquoi Gosling, avec Mark Ronson et Andrew Wyatt, les responsables de la bande originale de Barbie, viennent de sortir trois nouvelles versions d’un morceau qui pourrait remporter un Grammy.

Les nouvelles versions de I’m Just Ken

Avec 4 chansons à son actif, Ken The EP nous présente, bien sûr, la chanson originale, mais aussi de nouvelles et amusantes versions qui seront parfaites pour ces dates spéciales, comme nous pouvons le constater grâce à son single de Noël.

L’album, que l’on ne peut trouver que sous format numérique sur des plateformes comme Spotify, a une durée totale de 13 minutes et 54 secondes, et comprend les titres suivants :